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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.03.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın sürprizi!

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Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın sürprizi!

Liglerin milli maç ve yerel seçim arası dolayısıyla tatil edilmesini değerlendiren Fenerbahçe, Eskişehirspor karşısında son durumunu gözden geçirecek. Oyuncuların kondisyon kazanması için sahaya çıkacak olan her iki takım, galibiyet elde ederek motivasyon kazanmayı amaçlayacak. Peki, Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi bazı detaylar

Milli takımlarda gösterdikleri performansla dikkat çeken Fenerbahçeli futbolcular, Eskişehirspor karşısında güçlerini sınayacak. Ligin bitmesine çok az bir süre kala ligi en iyi konumda tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Eskişehirspor ile Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Milli maç ve yerel seçim arasını değerlendiren Eskişehirspor ve Fenerbahçe, 28 Mart Perşembe günü saat 18.00'da karşılaşacak. Mücadele, Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.

MİLLİ TAKIMLARDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSLAR

Fenerbahçeli futbolcular, Spor Toto Süper Lig’e verilen arada milli takımlarına büyük katkı sağladı. Gösterdikleri performansla göz dolduran sarı-lacivertli oyuncular, kaydettikleri goller ile milli takımlarında beğeni topladılar.

Ligde bu sene istediği sıralarda yer alamayan Fenerbahçe’nin tecrübeli ismi Mehmet Topal, A Milli Takım’a çağırılmasına rağmen sakatlığı sebebiyle forma giyemezken, takım arkadaşı Hasan Ali Kaldırım ise sergilediği futbolla beğeni topladı. Sarı-lacivertli ekipte, Eljif Elmas Makedonya Milli Takımı’nda, Miha Zajc Slovenya Milli Takımı’nda, Andre Ayew Gana Milli Takımı’nda, Mauricio Isla ise Şili Milli Takımı’nda önemli mücadelelere çıktılar.

HASAN ALİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Hasan Ali Kaldırım, A Milli Takımın Arnavutluk ve sonrasındaki Moldova karşılaşmalarına ilk 11’de başladı. Moldova mücadelesinin 24’üncü dakikada rakip fileleri havalandıran Hasan Ali, A Milli Takım’daki ilk golünü de kaydetti.

ELJIF ELMAS MİLLİ TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI

Avrupa Elemeleri 1’inci Tur’da Makedonya ile Letonya arasındaki maçta 23’üncü dakikada Ferhan Hasani’nin yerine oyuna dahil olan Eljif Elmas, milli takımını galibiyete taşıdı. Eljif Elmas, 29 ve 90+3’üncü dakikalarda bulduğu goller ile 3-1’lik galibiyette büyük rol oynadı.

MİHA ZAJC’TAN BÜYÜK KATKI

Fenerbahçeli 2 futbolcuyu rakip olarak karşı karşıya getiren Slovenya ile Makedonya mücadelesi ise 1-1’lik skorla tamamlandı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 34’üncü dakikada takımının tek golünü kaydeden Miha Zajc, 90+1’inci dakikada yerini Luka Zahociv’e bıraktı. Zajc bulduğu golle milli takımının puan kazanmasına katkı sağladı. Fenerbahçe’den takım arkadaşı olan Zajc ile Eljif Elmas, bu maçta birbirlerine rakip oldular.

AYEW VE ISLA İLK 11’DE SAHAYA ÇIKTI

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 6’ncı Tur’unda ise Andre Ayew’in formasını giydiği Gana, Kenya ile karşılaştı. Kenya’nın 1-0 mağlup olduğu maçta karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Andre Ayew, 87’nci dakikada yerini Ernest Asante’yı bıraktı.

Mauricio Isla ise Meksika-Şili ve ABD-Şili maçlarında takımına destek oldu. Oynanan 2 dostluk maçında da sahaya ilk 11’de çıkan Isla, Meksika’ya 3-1 yenildikleri mücadelenin 61’inci dakikasında karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Isla, ABD ile oynanan ve 1-1 berabere kaldıkları maçta da 90 dakika boyunca forma giydi.

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