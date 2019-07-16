Fenerbahçe eski başkanlarından Faruk Ilgaz anıldı
Fenerbahçe eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Faruk Ilgaz'ı vefatının 5. yıldönümünde Sahrayıcedid Mezarlığı’ndaki kabri başında andı.
Anma törenine Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ile Ilgaz ailesi katıldı. Törende merhum Faruk Ilgaz’ın ruhuna dualar okundu.
Faruk Ilgaz kimdir?
1956 yılında ilk kez Fenerbahçe yönetimine seçilen Faruk Ilgaz, 1965’te 2. Başkanlığa getirildi. 1966’da başkanlığa seçildi ve 1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yaptı.
Faruk Ilgaz’ın başkanlığı döneminde, 1967-1968 sezonunda Fenerbahçe 5 kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Fenerbahçe o sezon Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanmıştı.
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