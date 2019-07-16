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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.07.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Fenerbahçe eski başkanlarından Faruk Ilgaz anıldı

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Fenerbahçe eski başkanlarından Faruk Ilgaz anıldı

Fenerbahçe eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Faruk Ilgaz'ı vefatının 5. yıldönümünde Sahrayıcedid Mezarlığı’ndaki kabri başında andı.

Anma törenine Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ile Ilgaz ailesi katıldı. Törende merhum Faruk Ilgaz’ın ruhuna dualar okundu.

Faruk Ilgaz kimdir?

1956 yılında ilk kez Fenerbahçe yönetimine seçilen Faruk Ilgaz, 1965’te 2. Başkanlığa getirildi. 1966’da başkanlığa seçildi ve 1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yaptı.

Faruk Ilgaz’ın başkanlığı döneminde, 1967-1968 sezonunda Fenerbahçe 5 kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Fenerbahçe o sezon Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanmıştı.

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