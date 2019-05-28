Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık, hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin 1989-93 yılları arasında başkanlığını yapan Metin Aşık, hayatını kaybetti.
1989-93 yılları arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapan Metin Aşık, yaşamını yitirdi.
Aşık, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Fenerbahçe, Metin Aşık'ın başkanlığı döneminde 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.
Fenerbahçe, taziye mesajı yayımladı
"Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık’ı kaybettik.
Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık’a Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.
Mekanı cennet olsun."
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