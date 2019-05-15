Fenerbahçe, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması yapıldığı bildirildi.
İdmanın dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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