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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmana çıkıyor!
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aa-spor
09.02.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmana çıkıyor!

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olacağı lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Ligde şampiyonluk yarışında kritik bir deplasmana çıkacak Fenerbahçe, rakibi karşısında dış sahada kötü bir performans sergiliyor.
Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda yaptığı 9 lig maçından sadece birini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip filelere 7 gol atarken kalesinde 16 gole engel olamadı.

TEK GALİBİYET 2010'DA KOCAMAN'LA

Fenerbahçe, rakibi karşısında Süper Lig'de tek deplasman galibiyetini 2010 yılında elde etti.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla rakibi karşısında dış sahada tek galibiyetini aldı.
Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakada Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyete hasret kaldı.

YENİ STATTA KAZANAMADI

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı bugüne dek iki takım Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.
Ligdeki 3 maçın 2'si turuncu-lacivertlilerin galibiyetiyle biterken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezon Ziraat Türkiye
Kupası'nda yarı finalde bu statta oynanan karşılaşma ise 2-2 berabere bitti.

2 SEZON ŞAMPİYONLUĞU BU STATTA KAYBETTİ

Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta rakibiyle 2-2 berabere kalınca Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonun 32. haftasında aynı statta rakibine bu kez 2-1 yenilince, Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj yakaladı ve lig sonunda mutlu sona ulaştı.

DEPLASMAN MAÇLARI

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı Süper Lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Stat Sonuç (Başakşehir-FB)

---------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2007 Atatürk Olimpiyat 2 -
0
08.02.2009 Atatürk Olimpiyat 2 -
0
28.02.2010 Atatürk Olimpiyat 2 -
1
27.11.2010 Atatürk Olimpiyat 0 -
1
25.01.2012 Atatürk Olimpiyat 3 -
2
05.05.2013 Atatürk Olimpiyat 2 -
0
25.05.2015 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 2 - 2
09.05.2016 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 2 - 1
21.08.2016 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 1 - 0

- Ligde 20. randevu

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 19 maçta Fenerbahçe 9, Medipol
Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 26 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.
Muhabir : Erkan TiryakiYayınlayan : Serdal Kalaycı
11:17 09/02/18
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