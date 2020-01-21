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Haber Giriş: 21.01.2020 - 07:54,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe dört isim yolcu | Transfer Haberleri

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Teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği Moses, Zajc, Rami ve Potuk’la kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Limit artırımı için Tahkim Kurulu’ndan çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt’tan kiraladığı Simon Falette’ye lisans çıkartabilmek ve Milan’dan sol bek Ricardo Rodriguez’i transfer edebilmek için bazı oyuncularla yollarını ayırma noktasında... Kulüp Başkanı Ali Koç’un “Kalabalık mevkilerden 2-3 oyuncu ayrılacak, yakında duyarsınız” açıklamasının ardından gözler, teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği Victor Moses, Miha Zajc, Adil Rami ve Alper Potuk’a çevrildi.

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Inter, Moses için rapor istedi

Chelsea'den kiralanan Victor Moses’a Inter talip olurken, İtalyan ekibi sık sık sakatlanan Nijeryalı oyuncu için sağlık raporu istedi. Miha Zajc için Serie A ekiplerinden Brescia ile pazarlıklar sürüyor. Sözleşmesindeki rakamı kendi isteğiyle indiren Alper Potuk’un Alanya’ya kiralanması gündemde ve oyuncu gitmesi için ikna edilmeye çalışılıyor. Adil Rami’nin ise sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe dört isim yolcu | Transfer Haberleri

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