Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Olimpia Milan!
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta karşılaşmasında yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Ligin geride kalan 22 haftasında 15 galibiyet ve 7 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 3. sırada yer alıyor. 7 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 14. sırada bulunuyor.
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