Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Brose Bamberg
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Alman ekibi Brose Bamberg'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
Fenerbahçe Doğuş, yarınki maç öncesi CSKA Moskova ve Olympiakos'un ardından 14 galibiyetle 3. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 5 maçlık galibiyet serisi, 21. haftada Olympiakos yenilgisi ile sona eren sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında yarınki rakibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etmişti.
Son 9 maçında 2 galibiyet alan Brose Bamberg ise 11. sırada yer alıyor.
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