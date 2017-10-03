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iki eski Fenerbahçeli sahaya çıktı

NBA’de sezon öncesi hazırlık maçları devam ediyor.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe Doğuş’un iki eski oyuncusu oynanan maçlarda ilk kez sahaya çıkarak NBA’e başlangıçlarını yaptı.

 Sacramento Kings’in San Antonio Spurs'u 106-100 yendiği hazırlık maçında ilk kez Sacramento Kings forması giyen Bogdan Bogdanovic 14 dakika süre aldı (tamamı ilk yarı), 2 sayı 3 ribaunt ile maçı tamamladı.

Utah Jazz, Avustralya Basketbol Ligi takımlarından Sydney Kings’i 108-83 yenerken, Ekpe Udoh 09:28 dakika süre aldı, 4 sayı attı ve 2 ribaunt aldı.

 Boston Celtics hazırlık maçında Charlotte Hornets'i 94-82 yendi. Karşılaşmada Celtics’in yeni transferleri Kyrie Irving ve Gordon Hayward sahadaydı. Kyrie Irving 19 dakikada 4 sayı 4 ribaunt 3 asist kaydetti. Hayward 5 sayı ile oynadı. (Basketdergi)

NBABogdan BogdanovicEkpe Udoh
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