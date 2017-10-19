Fenerbahçe Doğuş'u bekleyen büyük tehlike! Takımda 4 oyuncu kalıyor...

FIBA listelerde Euroleague oyuncularını gördükçe mutlu oluyor ama acaba bu oyuncular nihai kadroda yer alacak mı? Federasyonlar en güçlü kadrolarıyla mı oynamak isteyecek, yoksa kulüplere anlayış gösterip Euroleague oyuncularını daha sonra kadrodan çıkaracaklar mı?

Euroleague oyuncularına federasyonlar izin vermez ve bu oyuncular son kadroda yer alırsa ortaya çıkacak tabloya Fenerbahçe'den örnek verelim...



Nicolo Melli ve Luigi Datome (milli takıma gitmek istemediğini açıkladı ama diyelim ki federasyonu çok bastırdı) (İtalya), Barış Hersek, Egehan Arna, Melih Mahmutoğlu, Bobby Dixon, Sinan Güler (Türkiye), davet edilmeleri durumunda Nikola Kalinic ve Marko Guduric (Sırbistan), Kostas Sloukas (Yunanistan), Jan Vesely (Çekya) Dünya Kupası elemesi oynarken (toplam 11 oyuncu) Fenerbahçe 24 Kasım'daki Khimki maçına 4 oyuncuya mı (Jason Thompson, Brad Wanamaker, James Nunally, Ahmet Düverioğlu) çıkacak? İroniyi bir adım daha ilerletim... 5 oyuncusu olmadığı için Fenerbahçe hükmen mi yenilecek? Bu sorunun çözümü bugünlere kalmamalıydı...