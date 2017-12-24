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Fenerbahçe Doğuş zirvede! Uşak'ı devirdi...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Muratbey Uşak'ı 89-72 mağlup etti, liderlik koltuğuna oturdu.

DHA
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 26-23 önde kapattı. 2'nci periyotta farkı açan Fenerbahçe, 20-11'lik çeyrek skoruyla soyunma odasına 46-34 önde gitti.

3'üncü periyot iki ekibin karşılıklı sayılarıyla geçilirken, Fenerbahçe Doğuş final periyoduna 64-53'le girdi. Son periyotta rakibinin geri dönmesine müsaade etmeyen sarı-lacivertli ekip, parkeden 89-72'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş ligdeki 10'uncu galibiyetini aldı ve TOFAŞ'ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Muratbey Uşak ise 11'inci mağlubiyetini alarak son sırada kaldı.

 

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