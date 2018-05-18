Sırpların favorisi Fenerbahçe Doğuş. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Sırp basketbolseverler, vatandaşları Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı sarı-lacivertli takımı favori görüyor. Belgrad Turizm Organizasyonu Müdürü Milorad Popovic: "En fazla Türkiye'den sporseveri ağırlayacağız. En az 15 bin kişi bu organizasyonu takip etmek için Belgrad'a gelecek"



Sırp basketbolseverler, Fenerbahçe Doğuş'a vatandaşları efsanevi başantrenör Obradovic ve oyuncular Nikola Kalinic ile Marko Guduric'ten dolayı özel ilgi duyuyor. Fenerbahçe Doğuş'un Obradovic ve Sırp oyunculardan dolayı Belgrad'da ciddi bir sevgiyle karşılaşacağını aktaran Cacak şehrinde yaşayan Milos Milosevic, sarı-lacivertlilerin kupayı almasını beklediğini söyledi.

En Çok Oynanan Bahis 999 (L:155,5)Fenerbahçe - Zalgiris 1 AÜÜstü 1,70 16611 kez oynandı

BELGRAD FİNAL FOUR MAÇ PROGRAMI:



18 MAYIS CUMA:

19.00 (Yerel saat ile 18.00) Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris

22.00 (Yerel saat ile 21.00) CSKA Moskova-Real Madrid



20 MAYIS PAZAR:

Üçüncülük ve final maçları

Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Final Four maçı hangi kanalda saat kaçta?

Fenerbahçe Zalgiris maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Final-Four karşılaşmaları Türksat üzerinden şifresiz yayın da yapan beIN SPORTS HABER HD kanalından canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Zalgiris'i de öven Milosevic, "Kupayı bu turu geçen takımın kazanmasını isterim." dedi. Basketbolseverlerden Mladen Stojic de favori takımının Fenerbahçe Doğuş olduğunu ifade ederek, Sırbistan'ın basketbol ile tanınan bir ülke olması nedeniyle Dörtlü Final'İn Belgrad'da yapılmasından büyük memnuniyet duyduğunu aktardı. Hana Majkic ise doğduğu şehrin Dörtlü Final karşılaşmalarına çok iyi ev sahipliği yapacağına inandığına işaret ederek, "Sırbistan'ın efsane koçlarından Obradovic'in takımı Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim. Sırp halkı son derece misafirperverdir. Fenerbahçe en iyi şekilde karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.



Dörtlü Final için 15 binin üzerinde turist



Belgrad Turizm Organizasyonu Müdürü Milorad Popovic, Dörtlü Final için 15 binin üzerinde basketbolseverin Belgrad'a geleceğini dile getirdi. Belgrad'ın çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Popovic, "Belgrad'daki basketbol karşılaşmalarını canlı izlemek için Avrupa'nın daha birçok ülkesinden sporseverin gelmesini bekliyoruz. En fazla Türkiye'den sporseveri ağırlayacağız. En az 15 bin kişi bu organizasyonu takip etmek için Belgrad'a gelecek." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli takımın Dörtlü Final'e kalmasının Belgrad'daki Türk turist sayısını ciddi bir şekilde artırdığını vurgulayan Popovic, "Türkiye'den Sırbistan'a gelen turist sayısı bu organizasyonla 2017 yılına oranla gözle görülür bir şekilde arttı." yorumunu yaptı. Fenerbahçe Doğuş'tan sonra en fazla taraftarın Zalgiris için Belgrad'a geleceğini aktaran Popovic, "Tarafımıza ulaşan bilgilere göre, Litvanya'dan 3 bin kişi Belgrad'a gelecek. Bunun dışında, Real Madrid taraftarlarının da ciddi bir ilgisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe Doğuş tecrübesine güveniyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde üst üste 4. kez Dörtlü Final'de yer alacak sarı-lacivertli takımın kadrosunda bulunan 15 oyuncudan 10'u bu seviyede daha önce en az bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilere bu sezon katılan Thompson, Melli, Wanamaker, Guduric ve Sinan Güler ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak. Dörtlü Final'de 6. kez yer alacak olan Fenerbahçe'nin Yunan oyun kurucusu Sloukas, kazandığı 3 şampiyonlukla da takımının en tecrübeli ismi olarak ön plana çıkıyor





Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de üst üste dördüncü kez yer alacak Fenerbahçe Doğuş'un kadrosunda bulunan 15 oyuncudan 10'u bu seviyede daha önce en az bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanan sarı-lacivertli takımda tecrübeli oyuncuların fazlalığı dikkati çekti.

Sarı-lacivertli basketbolcular Nikola Kalinic, Melih Mahmutoğlu, James Nunnally, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Ali Muhammed, Luigi Datome, fazla forma şansı bulamayan Barış Hersek ile genç oyuncu Egehan Arna, geçen sene Fenerbahçe'yle Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.



5 ismin ilk heyecanı



Sarı-lacivertlilere bu sezon dahil olan 5 isim, kariyerlerinde ilk kez Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final'inde mücadele edecek. Fenerbahçe Doğuş'a sezon başı katılan Jason Thompson, Nicola Melli, Brad Wanamaker, Marko Guduric ve Sinan Güler, kariyerlerinde ilk defa Dörtlü Final'de yer alma hakkı elde etti.



Takımın en tecrübelisi Sloukas



Fenerbahçe'nin en tecrübeli ismi kariyerinde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu kurucu Sloukas oldu. Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye 2015 yılında transfer olan 27 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Yunan ekibinde olmak üzere 6. kez Dörtlü Final için parkeye çıkacak. Sloukas'ı 5. defa Dörtlü Final'de yer alacak Çek basketbolcu Jan Vesely takip etti. Dörtlü Final'in diğer tecrübeli isimleri ise bu seviyedeki bütün deneyimlerini Fenerbahçe formasıyla yaşadı. Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun dördüncü, Nikola Kalinic, Ali Muhammed, Luigi Datome, Barış Hersek, Egehan Arna'nın üçüncü, Nunnally ve Ahmet Düverioğlu ise ikinci kez sarı-lacivertli formayla Dörtlü Final'de yer alacak.