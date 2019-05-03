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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Doğuş Yelken Yaz Okulu başlıyor

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Fenerbahçe Doğuş Yelken Yaz Okulu başlıyor

Fenerbahçe Doğuş Yelken’in, yeni nesilleri, geleceğin sporcuları olan çocukları yelken ve doğa ile buluşturduğu yaz okulu başlıyor…

Yelken ile tanışıp rüzgâr, doğa, deniz ile buluşmanın ilk adımı olan Fenerbahçe Doğuş Yelken Yaz Okulu, yelken terimlerini, yelken sporunun prensiplerini ve disiplinini, takım olmayı, spor yapma alışkanlığının kazandırılmasını sağlarken doğa sevgisini de çocuklara aşılıyor.

Fenerbahçe Kulübü'nün konuyla ilgili resmi siteden yaptığı duyuru şöyle;

Çocuk ve Genç programı olmak üzere iki farklı programla geleceğin sporcularına ulaşan yaz okulu hakkında detaylar aşağıda yer alıyor.

Ayrıca bilgi almak ve kayıt olmak için sizi bekliyoruz.

Bilgi için: Tel: 0 (216) 542 92 51 – 0 (216) 542 92 79- 0533 280 04 38, Mail: yelken@fenerbahce.org

Yelken sporunun çocuklarınıza kattığı sosyal ve duygusal faydalar:

* Yelken denizin üzerinde yaptığınız hem mücadele hem de uyum sporudur
* Bireysel mücadele ederken takım olmayı, takım ruhunu, mücadele etmeyi öğretir
* Doğa ile iç içe olmak, doğaya saygı duyma disiplini kazanmak bu sporun en eşsiz yanıdır
* Sorumluluk sahibi olma, planlı olma, bir adım sonrasını düşünerek hareket etme alışkanlıkları kazandırır
* Yelken sporu yapan çocuklar, stratejik düşünen, doğru ve hızlı karar verebilen, programlı yaşayan, zaman yönetimini iyi yapabilen, özgüvenli bireyler olarak yetişirler
* Yelken, çocuklarımızı yönlendirebileceğimiz en değerli spor dalıdır

Fenerbahçe Doğuş Yelken Yaz Okulu Detayları ve Programı:

· 07-11 yaş Optimist ve 12-16 yaş Genç yat takımı yaz yelken okulu yapmaktayız.
· 2 haftalık (pazartesi-Cuma) 5 dönem 10 iş günü olarak yapılacaktır.
· 09.30-16.15 saatleri arasında eğitimleri verilmekte.
· Öğle yemeği fiyata dâhildir.
· Ayrıca ücretli olarak servis hizmeti de sunulmaktadır.
· Kayıt için 1 adet fotoğraf ve Spor yapmasınca sakınca yoktur yazan bir sağlık raporu istenmektedir.
· 1 dönem kurs ücretimiz 2.750 TL’dir. Garanti Bankası ve Yapı Kredi kartlarına 6 aya kadar taksit yapılabilmektedir.

Yaz okulu dönemleri:

1. Dönem: 17 Haziran – 28 Haziran 2019
2. Dönem: 01 Temmuz – 12 Temmuz 2019
3. Dönem: 15 Temmuz – 26 Temmuz 2019
4. Dönem: 29 Temmuz – 09 Ağustos 2019
5. Dönem: 19 Ağustos – 30 Ağustos 2019

Yelken Hızlandırılmış eğitim:

· 04-26 Mayıs (bahar dönemi) ve 07-29 Eylül (güz dönemi) tarihleri arasında 8 iş günü olarak yapılacaktır.
· Tam gün (09.00-17.00) ya da yarım gün (09.00-12.30) şeklinde planlanmaktadır.
· Kurs ücreti tam gün 2.350 TL yarım gün 1.700 TL’dir.
· Tam günlük programda Öğle yemeği fiyata dâhildir.
· Kayıt için 1 adet fotoğraf ve Spor yapmasınca sakınca yoktur yazan bir sağlık raporu istenmektedir.

NOT:

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik kulübü üyelerine %5, Fenerbahçe Kongre ve Divan üyelerine %20, Fenerbahçe Temsilci üyelerine %10, Fenercell Hat sahiplerine %5, Çift Branş % 10, Kardeş çocuklara %10 indirim uygulanacaktır.

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