Fenerbahçe Doğuş Unicaja Malaga Euroleauge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu tamamlıyor.. THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantileyen ve play-off'a yükselen sarı-lacivertli basketbol takımı, 30. ve son hafta maçında İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı konuk edecek. Peki Fenerbahçe Doğuş Unicaja Malaga Euroleauge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında bu akşam İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile karşılaşacak.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu CSKA Moskova'nın ardından 2. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'a yükselmişti. Ligde 21 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, son haftalarda yüksek bir form grafiği ortaya koyuyor. Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet elde etti. Normal sezonun son maçını da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkartmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibi, sezonu 7. sırada bitiren ekip olacak. Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı alarak THY Avrupa Ligi'ne katılan Unicaja Malaga ise bu sezon Avrupa'daki son maçına çıkacak. Play-off şansı bulunmayan İspanyol ekibinin 12 galibiyeti var. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Unicaja Malaga, sahasında 68-67 kazanmıştı.
Fenerbahçe Doğuş Unicaja Malaga Euroleauge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
5 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemleri Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail) olarak açıklandı.
Fenerbahçe Doğuş’ta Son Durum
Fenerbahçe'de son EuroLeague maçında Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleyi 64-73 kazandı. Bu sonuçla 29. haftada 21. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Takımda Nicolo Melli 12 sayı, 10 ribaund, 2 top çalma ve 27 verimlilik puanı ile yıldızlaştı. Brad Wanamaker 14, James Nunnally 12, Kostas Sloukas ise 11 sayı üretti.
Obradovic’in öğrencileri, son Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında ise Demir İnşaat Büyükçekmece’yi deplasmanda 80-88 yenmeyi bildi. Bu galibiyetle birlikte 23 hafta sonunda 20. Kez kazanmış olan sarı lacivertliler, liderliğini de sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş’ta Luigi Datome 16 sayıyla en skorer isim olurken, toplamda altı oyuncu çift haneli sayılarda skor üretmeyi başardı.
Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague’de oynadığı son 14 maçın 12’sini kazandı. Ekibimiz, maç başına potasında gördüğü 74.34 sayıyla EuroLeague’in en iyi savunma takımı.
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Turkish Airlines Euroleauge'de, Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga takımları arasında bugün oynanacak basketbol maçı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi. Turkish Airlines Euroleauge'de, Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga takımları arasında bugün oynanacak basketbol maçı dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 20.15'te Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Doğuş ile Unicaja Malaga takımları arasında Turkish Airlines Euroleague müsabakası dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği bildirildi.
Bu kapsamda, Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı, Sarı Mimoza Sokağı, Leyla Sokağı, Halk Caddesi-Ihlamur Sokağı arası trafiğe kapatılırken, Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokağı, Fesleğen Sokağı ve Atatürk Sokağı istikametine, Sarı Mimoza Sokağı'ndan gelen trafik akımı ise Açelya Sokağı ve Fulya Sokağı istikametine yönlendirilecek.
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