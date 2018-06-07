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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Fatih SABOVİÇ
07.06.2018 - 20:05, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi

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Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde TOFAŞ'ı 86-78 yenerek durumu 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında ağırladığı TOFAŞ’ı 86-78 yenip seride 2-0 öne geçti.

Karşılaşmayı 3. çeyrek öncesi ve sonrası diye bölüp ele almak gerek... İlk iki periyotta Sinan’ın yaktığı meşaleyi devralan isim, skorer oyunuyla Vesely oldu ve Fenerbahçe Doğuş odaya 37-36 önde gitti.

Crocker ve Mejia ile oyuna tutunan TOFAŞ’ın etkili performansıyla üçüncü çeyreğin ilk 6 dakikasında skor sık sık el değiştirdi. Melli’nin skoru 47-47 yapan üçlüğü, periyodun bitimine 4 dakika kala momentumu Fenerbahçe’ye getirdi.

Son 10’a 63-51 üstün giren sarı lacivertliler; TOFAŞ, Morgan ve Kadji ile final anına dek zorlasa da galibiyeti kopardı: 86-78.

Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞı yenerek seriyi 2-0a getirdi


NOTLAR:

ALİ KOÇ DA YERİNİ ALDI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TOFAŞ maçının ilk çeyreği oynanırken, bitime 4,5 dakika kala Ülker Arena’ya gelerek locadaki yerini aldı.

CROCKER’A ISLIKLI TEPKİ
Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında TOFAŞ’ı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş’un taraftarları, ilk karşılaşmada aldığı teknik fauller ve tribünle girdiği diyaloglar sonrası diskalifiye edilen Tony Crocker’a tepki gösterdi. Top her Crocker’a geldiğinde, ABD’li oyuncu tribünler tarafından ıslıklandı.

BİLETLERİN TAMAMI TÜKENDİ
Fenerbahçe Doğuş taraftarları, TOFAŞ final serisinin ikinci maçında da biletlerin tamamını tüketti. Buna rağmen tribünlerde, ilk karşılaşmaya oranla ufak boşluklar görüldü.

OZAN BALABAN SAHA KENARINDA
Fenerbahçe Doğuş’un eski basketbol şube direktörü Ozan Balaban, ilk karşılaşmada olduğu gibi final serisindeki ikinci TOFAŞ mücadelesini de saha kenarındaki koltuklardan takip etti.

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