Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde TOFAŞ'ı 86-78 yenerek durumu 2-0'a getirdi.
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında ağırladığı TOFAŞ’ı 86-78 yenip seride 2-0 öne geçti.
Karşılaşmayı 3. çeyrek öncesi ve sonrası diye bölüp ele almak gerek... İlk iki periyotta Sinan’ın yaktığı meşaleyi devralan isim, skorer oyunuyla Vesely oldu ve Fenerbahçe Doğuş odaya 37-36 önde gitti.
Crocker ve Mejia ile oyuna tutunan TOFAŞ’ın etkili performansıyla üçüncü çeyreğin ilk 6 dakikasında skor sık sık el değiştirdi. Melli’nin skoru 47-47 yapan üçlüğü, periyodun bitimine 4 dakika kala momentumu Fenerbahçe’ye getirdi.
Son 10’a 63-51 üstün giren sarı lacivertliler; TOFAŞ, Morgan ve Kadji ile final anına dek zorlasa da galibiyeti kopardı: 86-78.
NOTLAR:
ALİ KOÇ DA YERİNİ ALDI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TOFAŞ maçının ilk çeyreği oynanırken, bitime 4,5 dakika kala Ülker Arena’ya gelerek locadaki yerini aldı.
CROCKER’A ISLIKLI TEPKİ
Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında TOFAŞ’ı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş’un taraftarları, ilk karşılaşmada aldığı teknik fauller ve tribünle girdiği diyaloglar sonrası diskalifiye edilen Tony Crocker’a tepki gösterdi. Top her Crocker’a geldiğinde, ABD’li oyuncu tribünler tarafından ıslıklandı.
BİLETLERİN TAMAMI TÜKENDİ
Fenerbahçe Doğuş taraftarları, TOFAŞ final serisinin ikinci maçında da biletlerin tamamını tüketti. Buna rağmen tribünlerde, ilk karşılaşmaya oranla ufak boşluklar görüldü.
OZAN BALABAN SAHA KENARINDA
Fenerbahçe Doğuş’un eski basketbol şube direktörü Ozan Balaban, ilk karşılaşmada olduğu gibi final serisindeki ikinci TOFAŞ mücadelesini de saha kenarındaki koltuklardan takip etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle