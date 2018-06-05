Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ basket maçı ile Tahincioğlu Basketbol Ligi Finali'nde kupayı kaldıran taraf belli olacak. Fenerbahçe Doğuş karşısında oynadıkları 10 maçtan sadece birini kazanabilen TOFAŞ, final etabında dişli rakibi karşısında ciddi efor sarf edecek. Peki, Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, basketbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Basketbol tutkunlarının ilgiyle takip edeceği Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ basketbol maçı, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde şampiyonu belirlemek için ilk karşılaşma olacak. Final Four aşamasını geçtikten sonra final aşamasında İspanyol ekibi Real Madrid'e karşı kaybeden Fenerbahçe Doğuş, bunun telafisini TOFAŞ maçı ile almaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE DOĞUŞ TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tahincioğlu Basketbol Ligi Final karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ ile karşılaşacak. 5 Haziran Pazartesi günü oynanacak bu karşılaşma, saat 21.00'da Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
İLK İKİ MAÇ ÜLKER ARENA'DA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin programı açıklandı.
Yarı finalde oynanan maçların ardından Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ finale yükseldi. Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i seride 3-0, TOFAŞ ise Anadolu Efes'i 3-1 ile geçerek adını finale yazdırdı.
Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maç normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde play-off final serisinin maç programı şöyle:
5 Haziran Salı:
21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
7 Haziran Perşembe:
21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
9 Haziran Cumartesi:
19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)
11 Haziran Pazartesi:
21.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)
Öte yandan, ilk dört maç sonucunda şampiyon belirlenmezse, gerekirse beşinci müsabaka 13 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da, altıncı karşılaşma 15 Haziran Cuma günü Bursa'da, yedinci maç da 17 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak.
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