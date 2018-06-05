Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
05.06.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ basket maçı ile Tahincioğlu Basketbol Ligi Finali'nde kupayı kaldıran taraf belli olacak. Fenerbahçe Doğuş karşısında oynadıkları 10 maçtan sadece birini kazanabilen TOFAŞ, final etabında dişli rakibi karşısında ciddi efor sarf edecek. Peki, Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, basketbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Basketbol tutkunlarının ilgiyle takip edeceği Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ basketbol maçı, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde şampiyonu belirlemek için ilk karşılaşma olacak. Final Four aşamasını geçtikten sonra final aşamasında İspanyol ekibi Real Madrid'e karşı kaybeden Fenerbahçe Doğuş, bunun telafisini TOFAŞ maçı ile almaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE DOĞUŞ TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Ligi Final karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ ile karşılaşacak. 5 Haziran Pazartesi günü oynanacak bu karşılaşma, saat 21.00'da Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 778Fenerbahçe -(5,5h-10,5h) Tofaş
    2
    İM1/1
    2,25
    7979kez oynandı
Hemen Oyna

İLK İKİ MAÇ ÜLKER ARENA'DA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin programı açıklandı.

Yarı finalde oynanan maçların ardından Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ finale yükseldi. Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i seride 3-0, TOFAŞ ise Anadolu Efes'i 3-1 ile geçerek adını finale yazdırdı.

Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maç normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde play-off final serisinin maç programı şöyle:

5 Haziran Salı:
21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
7 Haziran Perşembe:
21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
9 Haziran Cumartesi:
19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)
11 Haziran Pazartesi:
21.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)

Öte yandan, ilk dört maç sonucunda şampiyon belirlenmezse, gerekirse beşinci müsabaka 13 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da, altıncı karşılaşma 15 Haziran Cuma günü Bursa'da, yedinci maç da 17 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak.

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