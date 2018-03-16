Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı
THY EuroLegaue'de gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe Doğuş sahasında lider CSKA Moskova'yı ağırladı. Mücadele 81-79 sona erdi.
THY EuroLeague’in 26. haftasında lider CSKA Moskova’yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş, salondan 81-79’luk mağlubiyetle ayrıldı.
Maç boyunca Melli, Vesely ve Nunnally’nin harcadığı yoğun emekleri; 17 sayı üreten Vorontsevich ve 15 sayı atan Higgins ile son hücumda 79-79’luk eşitliği bozan De Colo boşa çıkardı.
Fenerbahçe, taraftarının muazzam bir atmosfer yarattığı karşılaşmada bu sezonki 8. yenilgisini alırken, CSKA ise 22. kez galip geldi: 81-79.
SALON: Ülker
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya)
İLK ÇEYREK: 23-25
DEVRE: 40-44
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 58-54
5 FAULLE ÇIKANLAR: Vesely (Fenerbahçe), Higgins, Hunter (CSKA Moskova)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 4, Melli 18, Wanamaker 11, Sloukas 6, Nunnally 10, Guduric 2, Vesely 13, Kalinic 7, Datome 8
CSKA MOSKOVA: De Colo 13, Rudd, Westermann, Antonov, Rodriguez 10, Vorontsevich 17, Cluyburn, Higgins 15, Kurbanov 4, Hines 15, Hunter 7
1 çeyrekte 4 faul aldı, ortalık karıştı
CSKA Moskova adına Fenerbahçe maçının 2. çeyreğinde oyuna giren Othello Hunter, 3 dakika 37 saniyede 4 faul birden aldı ve kenara geldi. CSKA Moskova Koçu Itoudis, kenara gelen Hunter’a büyük tepki gösterdi.
Locadaki CSKA’lılara büyük tepki
Fenerbahçe-CSKA Moskova maçının ilk çeyreğinin sonlarında pota arkasında yer alan bir locadaki CSKA Moskova taraftarları tezahürat yapmaya başladı. Tüm salon tepki gösterince bayraklarının da asılı olduğu locadaki Rus taraftarlar güvenlik güçleri tarafından uyarıldılar. CSKA Moskova taraftarları, karşılaşmayı bulundukları yerden izlemeye devam ettiler.
Hakem Damir Javor’a büyük tepki
Fenerbahçe Doğuş’un 2016’da CSKA Moskova ile oynadığı finalde sarı lacivertliler aleyhine çok sayıda olumsuz karar veren ve bu kararlardan dolayı tepki çeken hakem Damir Javor da tepkilerden nasibini aldı. Sarı lacivertli taraftarlar neredeyse her kararda hakem Javor’u ıslıklayıp aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Alex geldi taraftar ayaklandı
Fenerbahçe Doğuş’un, CSKA Moskova’yı ağırladığı THY EuroLeague maçına sarı lacivertlilerin efsane eski futbolcusu Alex de Souza da geldi. Maç başladıktan 3 dakika sonra salona gelen ve Samet Güzel’le birlikte Nesine.com locasına geçen Alex de Souza alkışlarla karşılandı. Sarı lacivertli taraftarlar, locaya doğru dönerek uzun süre, “De Souza Alex” tezahüratı yaptılar. Bu esnada locanın tam karşı tarafında Fenerbahçe bench’inin arkasında maçı yönetici Mahmut Uslu ile birlikte takip eden başkan Aziz Yıldırım’ın uzun süre tebessüm ettiği gözlendi.
Itoudis’e su şişesi atıldı
Fenerbahçe-CSKA Moskova maçında son çeyrekte bitime 3 dakika 56 saniye kala CSKA bench’inin bulunduğu taraftaki pota arkasından sahaya su şişesi atıldı. Atılan şişe, CSKA Koçu Itoudis’in hemen yanına düştü. Tribünlerdeki sarı lacivertli taraftarlar, şişe atan kişiye büyük tepki gösterdi. Olay sonrası Spor Şube polisleri hemen tribündeki taraftara müdahale edip salon dışına götürdü. Su şişesi sebebiyle ıslanan zemin kurulandıktan sonra maça kaldığı yerden devam edildi.
Ali Koç da locasında
Fenerbahçe-CSKA Moskova maçını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genel sekreter Mahmut Uslu, başkan adayı Ali Koç, Alex de Souza, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen ve Darüşşafakalı basketbolcu Scotty Wilbekin izledi.
Datome’nin kaşı patladı
Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova maçının son çeyreğinde bitime 1 dakikadan az süre kala Fenerbahçeli Datome’nin kaşı açıldı. Rakibiyle girdiği mücadele sonrası kaşına dirsek isabet eden Datome kenara geldi ve kaşına tedavi uygulandı. Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic, bu olay sonrası hakem Damir Javor’a uzun süre itiraz etti.
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