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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı
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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
16.03.2018 - 22:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı

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Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı

THY EuroLegaue'de gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe Doğuş sahasında lider CSKA Moskova'yı ağırladı. Mücadele 81-79 sona erdi.

THY EuroLeague’in 26. haftasında lider CSKA Moskova’yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş, salondan 81-79’luk mağlubiyetle ayrıldı.

Maç boyunca Melli, Vesely ve Nunnally’nin harcadığı yoğun emekleri; 17 sayı üreten Vorontsevich ve 15 sayı atan Higgins ile son hücumda 79-79’luk eşitliği bozan De Colo boşa çıkardı.

Fenerbahçe, taraftarının muazzam bir atmosfer yarattığı karşılaşmada bu sezonki 8. yenilgisini alırken, CSKA ise 22. kez galip geldi: 81-79.

SALON: Ülker
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya)
İLK ÇEYREK: 23-25
DEVRE: 40-44
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 58-54
5 FAULLE ÇIKANLAR: Vesely (Fenerbahçe), Higgins, Hunter (CSKA Moskova)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 4, Melli 18, Wanamaker 11, Sloukas 6, Nunnally 10, Guduric 2, Vesely 13, Kalinic 7, Datome 8
CSKA MOSKOVA: De Colo 13, Rudd, Westermann, Antonov, Rodriguez 10, Vorontsevich 17, Cluyburn, Higgins 15, Kurbanov 4, Hines 15, Hunter 7

1 çeyrekte 4 faul aldı, ortalık karıştı

CSKA Moskova adına Fenerbahçe maçının 2. çeyreğinde oyuna giren Othello Hunter, 3 dakika 37 saniyede 4 faul birden aldı ve kenara geldi. CSKA Moskova Koçu Itoudis, kenara gelen Hunter’a büyük tepki gösterdi.

 Locadaki CSKA’lılara büyük tepki

Fenerbahçe-CSKA Moskova maçının ilk çeyreğinin sonlarında pota arkasında yer alan bir locadaki CSKA Moskova taraftarları tezahürat yapmaya başladı. Tüm salon tepki gösterince bayraklarının da asılı olduğu locadaki Rus taraftarlar güvenlik güçleri tarafından uyarıldılar. CSKA Moskova taraftarları, karşılaşmayı bulundukları yerden izlemeye devam ettiler.

Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı

Hakem Damir Javor’a büyük tepki

Fenerbahçe Doğuş’un 2016’da CSKA Moskova ile oynadığı finalde sarı lacivertliler aleyhine çok sayıda olumsuz karar veren ve bu kararlardan dolayı tepki çeken hakem Damir Javor da tepkilerden nasibini aldı. Sarı lacivertli taraftarlar neredeyse her kararda hakem Javor’u ıslıklayıp aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Alex geldi taraftar ayaklandı

Fenerbahçe Doğuş’un, CSKA Moskova’yı ağırladığı THY EuroLeague maçına sarı lacivertlilerin efsane eski futbolcusu Alex de Souza da geldi. Maç başladıktan 3 dakika sonra salona gelen ve Samet Güzel’le birlikte Nesine.com locasına geçen Alex de Souza alkışlarla karşılandı. Sarı lacivertli taraftarlar, locaya doğru dönerek uzun süre, “De Souza Alex” tezahüratı yaptılar. Bu esnada locanın tam karşı tarafında Fenerbahçe bench’inin arkasında maçı yönetici Mahmut Uslu ile birlikte takip eden başkan Aziz Yıldırım’ın uzun süre tebessüm ettiği gözlendi.

Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı

Itoudis’e su şişesi atıldı

Fenerbahçe-CSKA Moskova maçında son çeyrekte bitime 3 dakika 56 saniye kala CSKA bench’inin bulunduğu taraftaki pota arkasından sahaya su şişesi atıldı. Atılan şişe, CSKA Koçu Itoudis’in hemen yanına düştü. Tribünlerdeki sarı lacivertli taraftarlar, şişe atan kişiye büyük tepki gösterdi. Olay sonrası Spor Şube polisleri hemen tribündeki taraftara müdahale edip salon dışına götürdü. Su şişesi sebebiyle ıslanan zemin kurulandıktan sonra maça kaldığı yerden devam edildi.

Ali Koç da locasında

Fenerbahçe-CSKA Moskova maçını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genel sekreter Mahmut Uslu, başkan adayı Ali Koç, Alex de Souza, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen ve Darüşşafakalı basketbolcu Scotty Wilbekin izledi.

Datome’nin kaşı patladı
Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova maçının son çeyreğinde bitime 1 dakikadan az süre kala Fenerbahçeli Datome’nin kaşı açıldı. Rakibiyle girdiği mücadele sonrası kaşına dirsek isabet eden Datome kenara geldi ve kaşına tedavi uygulandı. Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic, bu olay sonrası hakem Damir Javor’a uzun süre itiraz etti.

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