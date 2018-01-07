Fenerbahçe Doğuş - Sakarya BŞB maçı için nefesler tutuldu. Son resmi maçına EuroLeague kulvarında çıkan Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Sakarya Büyükşehir Basketbol’u konuk edecek. Karşılaşmayı Serdar Ünal, Halil Baldemir, Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek. Bu mücadele, her iki takımın lig tarihindeki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek. Peki Fenerbahçe Doğuş - Sakarya BŞB maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

7 Ocak Pazar günü 19:30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele NTV Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Doğuş’ta Son Durum

Son maçında Baskonia ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı. Ekip, mücadeleden 79-74 galip ayrıldı. Takım, Wanamaker 16 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile en değerli oyuncu oldu. Marko Guduric 18 sayı; Jason Thompson da 12 sayı, 10 ribaund ve 4 asist üretti.

Obradovic’in öğrencileri, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan’ı deplasmanda 76-71 geçmeyi bildi. Bu sonuçla birlikte 13 hafta sonunda toplamda 11. galibiyetini alan ekibimiz, liderliğini de sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş’ta Vesely ve Guduric 15’er sayı üretti. Fenerbahçemiz, ligde çıktığı son yedi karşılaşmayı da kazandı.

Fenerbahçe Doğuş’un başarılı oyuncusu Nikola Kalinic’in ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi sürüyor. Son oynanan Baskonia maçında sakatlanan oyuncularımızdan James Nunnally, sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle yaklaşık bir ay süreyle forma giyemeyecek. Sağ ayağından sakatlanan Jan Vesely de Sakarya mücadelesinin kadrosunda yer almayacak. Önümüzdeki hafta başında yapılacak değerlendirmelerin ardından, bir sonraki resmi karşılaşma olan Valencia mücadelesi hazırlıkları öncesinde Vesely’nin durumuna karar verilecek.

Obradovic’in öğrencileri, puan durumunda ilk sırada yer almanın yanı sıra birçok istatistik alanında da ligin en iyi takımı olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe Doğuş, maç başına 87.5 sayı, 22.9 asist, 110.8 verimlilik, %62.91 iki sayı ve %43.69 üç sayı isabet oranlarıyla birlikte; tüm bu istatistik departmanlarında ilk sırada yer alıyor.

Sakarya Büyükşehir Basketbol’da Son Durum

Ligimizin yeni temsilcisi Sakarya Büyükşehir Basketbol’un kadrosunda; altyapımızdan yetişen Metecan Birsen’in yanı sıra Nathan Boothe, Can Korkmaz, Ersin Dağlı, Moustapha Fall, CJ Harris, Nikola Jankovic, Lazeric Jones Tufan Önen, Mehmet Özdoğan ve Doğukan Şanlı gibi isimler dikkat çekiyor. Sakarya’nın başantrenörlüğünü ise tecrübeli isim Selçuk Ernak yapıyor.

Sakarya, bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet elde etti ve oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Rakibimiz, ligde oynadığı son altı maçta beş galibiyet elde etti ve son üç lig karşılaşmasını da kazandı. Sakarya BŞB, son lig mücadelesinde Pınar Karşıyaka’yı 90-78 ile geçti. Moustapha Fall’in sayıyla yıldızlaştığı maçta Lazeric Jones ve Nathan Boothe 13’er sayı üretti.

Sakarya BŞB, maç başına 36.3 ribaund ve 2.85 blok ortalamalarıyla birlikte her iki alanda da ligin en iyi üçüncü takımı olarak dikkat çekiyor. Yeşil-siyahlılar, potasında maç başına 73.5 sayı görüyor ve bu alanda Fenerbahçemizin ardından ligin en iyi ikinci takımı.