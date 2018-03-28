Fenerbahçe Doğuş, Rusya deplasmanında
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta müsabakasında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşılaşacak.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 28 maçta aldığı 20 galibiyet ve 8 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor. Khimki ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 71-67 yenmişti.
Öte yandan, THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 5, Khimki'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor.
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