Sarı-lacivertliler, Panathinaikos Superfoods'u saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Ligde 17 karşılaşmada 11 galibiyet ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 5. sırada bulunuyor. Rakiplerini 12 kez yenen ve 5 kez mağlup olan Yunan ekibi ise 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos Superfoods, 70-68 kazanmıştı.

28 Aralık 2017’de evinde aldığı Real Madrid yenilgisinin ardından çıktığı 5 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Panathinaikos’u mağlup ederek hem galibiyet serisini 6’ya çıkarmak, hem de rakibi ile aynı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor. Obradovic’in öğrencileri, Avrupa Ligi’nde çıktığı son 2 maçta Baskonia ve Valencia’yı mağlup ederek 11 galibiyete ulaşmış ve kendisine 4’üncü sırada yer edinmişti.

Deplasman ekibi Panathinaikos ise son 2 Avrupa Ligi maçında Anadolu Efes ve Barcelona’yı mağlup etmeyi başardı. Yunanistan temsilcisi, 17 maçta aldığı 12 galibiyetle 2’nci sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Panathinaikos’a 70-68 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe Doğuş Panathinaikos Superfoods maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi 18’inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş bu akşam saat 20:45’te Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Vesely heyecanı

Öte yandan Baskonia maçında sakatlanan ve salonlardan uzak kalan Jan Vesely’nin, Panathinaikos maçıyla beraber parkelere dönmesi bekleniyor. İki gündür takımla beraber idman yapan Çet pivotun, büyük ölçüde iyileştiği ve Obradoviç görev verirse, oynayabilecek duruma geldiği belirtildi. Vesely hakkındaki son karar maç saati verilecek.

Giannakopoulos İstanbul'a gelme kararı aldı

Fenerbahçe ile oynadıkları Play-Off serisinde ortamın gerilmesine neden olan Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, takımla beraber İstanbul’a gelme kararı aldı. Deplasman maçlarına gitmeyen, sadece Atina derbilerinde Olympiakos karşısında benchte oturan Yunan başkan, maçta takımla beraber olacak. Geçen yıl İstanbul’da Fenerbahçe’ye kaybettikleri maç sonrası takımı Atina’ya otobüsle gönderen Giannakopoulos, sosyal medya paylaşımları ile de ortamı iyice germişti. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin, Valencia’ya kaybettiği maç sonrası Obradoviç’le alay eden bir paylaşım yapan Giannakopoulos, Fenerbahçe taraftarından büyük tepki alıyor.