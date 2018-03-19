Obradovic’in öğrencileri, son resmi maçına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde çıktı ve Darüşşafaka Basketbol’u 76-69 yendi. Fenerbahçe Doğuş’ta Datome 17, Vesely ve Nunnally ise 11’er sayı üretti. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 21 hafta sonunda 18 galibiyete ulaşarak, Tofaş’ın bir galibiyet önünde liderliğini sürdürdü. Ekibimizde, CSKA Moskova maçı öncesinde sakatlık sorunu yaşayan sporcu bulunmuyor.

Fenerbahçe Doğuş Maccabi FOX maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, EuroLeague’de çift maç haftasının ilk mücadelesinde Maccabi FOX takımını konuk ediyor. 20 Mart Salı günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports3 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maccabi FOX Tel Aviv Hakkında

Shimon Mizrahi başkanlığındaki Maccabi, 5 Euroleague, 51 İsrail Ligi, 44 İsrail Kupası, 1 Suproleague, 1 Adriyatik Ligi şampiyonlukları ile dikkat çekiyor. Euroleague’de altın dönemini 2004 ve 2005 sezonlarında yaşayan ve bu dönemde Sarunas Jasikevicius, Anthony Parker, Nikola Vujcic, Derrick Sharp ve Maceo Baston gibi önemli oyunculara forma veren Maccabi, bu yıllarda peş peşe iki Euroleague şampiyonluğu elde etti. Son şampiyonluğuna, David Blatt antrenörlüğünde, Tyrese Rice ve Ricky Hickman önderliğindeki takımla 2014 yılında ulaşan Maccabi, o tarihten bu yana Final Four’da yer alamadı.

Maccabi, 2016-17 sezonuna büyük umutlarla başlasa da önemli ismi Quincy Miller’ı hazırlık döneminde yaşanılan sakatlık sorunu nedeniyle kaybetti. Birçok antrenör değişikliği yaşayan ve sakatlıklar ile yüzleşmeye devam eden Maccabi, EuroLeague’deki en kötü sezonlarından birini yaşadı. Milano ve Madrid’e kaybeden Maccabi, koç Erez Edelshtein ile yollarını ayırdı. Kasım ayı içerisinde üç maçlık galibiyet serisi yakalayan ve bu süreçte Fenerbahçe ile Olympiacos’u yenen Maccabi, 5 galibiyet ve 4 yenilgi ile dördüncü sırayı paylaştı. Ardından oynadığı 10 maçta dokuz yenilgi alan Maccabi, sıralamada gerilere düştü ve antrenörlük koltuğundan Rami Hadar da ayrılmak zorunda kaldı. Lior Lubin ile yola devam eden Maccabi, daha sonra ise takımın başına, o dönemde Darüşşafaka’nın asistan koçluğunu yapan Ainars Bagatskis’i getirdi. Maccabi, Play-off yarışının uzağında kalsa da; Baskonia, Darüşşafaka ve Fenerbahçe gibi takımları yenmeyi başardı. Maccabi, sezonu 10 galibiyet ve 20 yenilgiyle 14. sırada noktaladı. Arik Shivek, Maccabi’nin İsrail Ligi play-offları için koçluğunu yaptı ve sezon içerisindeki 5. Başantrenör olarak kayıtlara geçti.

Maccabi FOX’ta Son Durum

Maccabi FOX'un başantrenörlüğünü, iki sezon boyunca (2010-11 ve 2011-12) Fenerbahçe’yi çalıştıran Neven Spahija yapıyor. Hırvat çalıştırıcının ekibinde, kısa bir dönem formamızı giyen Birleşik Amerikalı guard Pierre Jackson ve NBA kariyeri bulunan oyun kurucu Norris Cole dikkat çekiyor. Maccabi’nin kısa rotasyonunda önemli rolü olan diğer isimler ise DeAndre Kane (Birleşik Amerika), Michael Roll (Birleşik Amerika) ve John DiBartolomeo (İsrail). Maccabi’de forvet pozisyonunda Birleşik Amerikalı DeShaun Thomas, İsrailli genç yetenek Yovel Zoosman ve İsrailli oyuncu Karam Mashour dikkat çekiyor. Rakibimizin 4 ve 5 numaralı pozisyonlarında ise Jonah Bolden (Avustralya), İtay Segev (İsrail), Alex Tyus (Birleşik Amerika), Jake Cohen (İsrail) ve Artsiom Parakhouski (Belarus) var.

Maccabi FOX, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet elde etti. Rakibimiz, son EuroLeague karşılaşmasında kendi evinde Khimki’ye 91-94 yenildi. Bu sonuçla birlikte son dört maçta üç yenilgi alan Maccabi, puan durumunda dokuzuncu basamakta bulunuyor. Maccabi’de Khimki mücadelesinde Pierre Jackson 25, DeShaun Thomas 16, DeAndre Kane ise 13 sayı buldu. Maccabi, İsrail Ligi’nde 20 hafta sonunda 15 galibiyet elde etti ve ikinci sırada. Rakibimiz, son lig karşılaşmasında Hapoel Holon’a, normal süresi 78-78 biten maçta 86-81 yenildi. Maccabi’de Norris Cole 23, John DiBartolomeo 16, DeAndre Kane 14, DeShaun Thomas ve Pierre Jackson 10’ar sayı üretti.

Geçmiş Karşılaşmalar

Fenerbahçe Doğuş, Maccabi Fox Tel Aviv ile bugüne dek Euroleague’de sekiz kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçlarda üç galibiyet elde etti. EuroLeague’de bu sezon oynanan karşılaşmada gülen taraf 82-73 ile Maccabi oldu. Fenerbahçe Doğuş’ta Vesely’nin 18 sayı, 6 ribaundluk istatistiği galibiyet içi yeterli olmadı. Maccabi’de ise Pierre Jackson 20, Norris Cole 19 sayı buldu.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Final Four oynadığı 2014-15 sezonunda ise Play-off turunda İsrail ekibi ile eşleşmiş ve o sezon “son şampiyon” ünvanı taşıyan rakibini 3-0 ile geçerek son dörde kalmıştı.