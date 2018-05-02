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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
02.05.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Doğuş liderliği garantiledi

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Fenerbahçe Doğuş liderliği garantiledi

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26. hafta (erteleme) maçında Tofaş’ı konuk etti. mücadeleyi 20 sayı farkla 98-78 kazanan sarı-lacivertli ekip, ligin bitimine 3 hafta kala liderliği garantiledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği TOFAŞ'ı 98-78 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 24. galibiyetini aldı ve bitime üç hafta kala normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. Bursa temsilcisi ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya dış atışlardan sayılar bularak başlayan TOFAŞ karşısında Ali Muhammed ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 4. dakikayı 13-9 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan ve Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla 16. dakikanın içinde farkı çift hanelere (21-10) taşıyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği de 25-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, pota altından Datome ile arka arkaya sayılar bularak 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 38-23. Morgan'ın kaydettiği sayılarla TOFAŞ farkı azaltsa da sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 49-38 önde gitti.

Savunmaların sertleştiği ikinci yarıda hücumlardan boş dönen TOFAŞ karşısında Melih Mahmutoğlu'nun dış atışlardan, Melli'nin pota altından ürettiği sayılarla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, 27. dakikayı 65-47 üstün tamamladı. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 70-53 üstün girdi.

Son çeyrekte Sinan Güler'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 36. dakikada farkı 21 (88-67) sayıya çıkaran Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ve Egehan Arna'nın basketleriyle üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 98-78 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz , Mehmet Serdar Ünal , Osman Sinan İşgüder

Fenerbahçe Doğuş: Ahmet Düverioğlu 19, Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 11, Marko Guduric 6, Nicolo Melli 9, Barış Hersek 2, Brad Wanamaker 8, Egehan Arna 7, Jason Thompson 1, Sinan Güler 7, Kostas Sloukas 10, Luigi Datome 12

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Tofaş: Morgan 18, Muhsin Yaşar , Henry 1, Mejia 15, Crocker 8, Barış Ermiş 8, Berkan Durmaz , Owens 6, Kadji 16, Yiğit Arslan 6

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 25-20

Devre: 49-38

3. Periyot: 70-53

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