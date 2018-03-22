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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.03.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Doğuş ilk 4'ü garantiledi!

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Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'in 28. haftasında deplasmanda Kızılyıldız'ı 80-63 mağlup etti. Sarı-lacivertli temsilcimiz bu sonuçla 20. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş, bu galibiyetle Euroleague normal sezonu ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi 80-63 yendi.

Ligde 20. galibiyetini alan Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu ilk 4 sırada bitirerek play-off'larda saha ve seyirci avantajını elde etmeyi bitime 2 maç kala garantiledi. İlk 8'e girerek play-off oynama şansı kalmayan Kızılyıldız MTS ise 17. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya hücumda çok iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, 4. dakika içinde 10-3'lük üstünlük yakaladı. Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle Fenerbahçe Doğuş, 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 9-20. Sırbistan temsilcisi Ennis'in sayılarıyla farkı eritse de Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

EuroLeague’de 27. ve 28.Maçlar: Fenerbahçe Bildiğiniz Gibi...Gene Kazandı
EuroLeague’de 27. ve 28.Maçlar: Fenerbahçe Bildiğiniz Gibi...Gene Kazandı!

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 19-29. Sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 40-31'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe Ali Muhammed'in üst üste basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakika içinde farkı 19'a çıkardı: 32-51. Sarı-lacivertliler, 3 sayı çizgisinin gerisinden oldukça yüzdeli oynarken, 28. dakikada fark 26'ya yükseldi: 36-62. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-41 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı biraz eritmesine rağmen Fenerbahçe Doğuş, salondan 80-63 galip ayrıldı.

Karşılaşmada üç sayılık atışlarda 10'da 7 ile oynayan Ali Muhammed, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Emilio Perez Pizarro (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)

Kızılyıldız MTS: Rochestie 6, Lazic 6, Davidovac 18, Antic, Lessort 2, Dobric 7, Feldeine 2, Jankovic 6, Omic 6, Ennis 10

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 25, Guduric 9, Kalinic 10, Vesely 9, Ahmet Düverioğlu 8, Thompson, Melli 7, Wanamaker 5, Sloukas 3, Nunnally 2, Datome 2

1. Periyot: 17-22

Devre: 31-40

3. Periyot: 41-65

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