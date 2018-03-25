Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerFenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Spor Arena
25.03.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı için geri sayım başladı. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Doğuş, Play Off potasına girebilmek için mücadele eden Eskişehir Basket karşısında büyük bir savaş verecek. Peki, Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı ne zaman saat kaçta hgangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen tüm detaylar

Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı basketbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Ligde şu ana kadar 3 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Doğuş, geçtiğimiz yarıda 66-85 mağlup ettiği Eskişehir Basket takımını konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı ne zmana saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler

FENERBAHÇE DOĞUŞ ESKİŞEHİR BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket takımını ağırlayacak. 25 Mart Pazar günü 15.15'te oynanacak olan mücadele, NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRAFİĞE BASKET DÜZENLEMESİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Doğuş ile Eskişehir Basket arasında oynanacak maç nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 15.15'te Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Doğuş ile Eskişehir Basket takımları arasında oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası dolayısıyla saat 13.00'ten itibaren trafikte düzenleme olacak.
Bu kapsamda, Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmında trafik akışı sağlanamayacak.

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