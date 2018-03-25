Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı için geri sayım başladı. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Doğuş, Play Off potasına girebilmek için mücadele eden Eskişehir Basket karşısında büyük bir savaş verecek. Peki, Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı ne zaman saat kaçta hgangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen tüm detaylar
Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı basketbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Ligde şu ana kadar 3 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Doğuş, geçtiğimiz yarıda 66-85 mağlup ettiği Eskişehir Basket takımını konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı ne zmana saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler
FENERBAHÇE DOĞUŞ ESKİŞEHİR BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket takımını ağırlayacak. 25 Mart Pazar günü 15.15'te oynanacak olan mücadele, NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRAFİĞE BASKET DÜZENLEMESİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Doğuş ile Eskişehir Basket arasında oynanacak maç nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 15.15'te Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Doğuş ile Eskişehir Basket takımları arasında oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası dolayısıyla saat 13.00'ten itibaren trafikte düzenleme olacak.
Bu kapsamda, Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmında trafik akışı sağlanamayacak.
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