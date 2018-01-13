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Fenerbahçe Doğuş deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 83-70 yendi.

Hürriyet Haber
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 83-70 yendi.

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet Tatlıcı
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 15, Toolson 2, Uğur Dokuyan 4, Bircevic 19, Buva 15, Ayberk Olmaz 2, Klobucar 13, Mert Çevik, Tevfik Akdamar
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 8, Guduric 7, Datome 5, Melli 12, Thompson 9, Ahmet Düverioğlu 6, Ali Muhammed 5, Barış Hersek 4, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 3, Sloukas 8, Egehan Arna 5
1'İNCİ PERİYOT: 13-23
İLK YARI: 36-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-61
5 FAUL ALAN: 38.43 Klobucar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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