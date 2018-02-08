Fenerbahçe Doğuş Brose Baskets Bamberg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Doğuş, Brose Bamberg'i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi 22. hafta mücadelesinde Alman ekibi ile yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Alman ekibi Brose Bamberg'i konuk edecek. Peki Fenerbahçe Doğuş Brose Baskets Bamberg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’de bu hafta sahasında Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg ile mücadele edecek. THY Euroleague’in 22. haftasında Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Alman ekibi Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ligde geride kalan 21 haftada sarı-lacivertliler, 14 galibiyet ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Bamberg ise 8 galibiyetle 13. sırada yer alıyor.
6. randevu
İki takım Euroleague’de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 4 kez Fenerbahçe parkeden galip ayrılırken, 1 kez de Bamberg rakibini mağlup etti. Bu sezon 6. haftada Almanya’da oynanan müsabakadan sarı-lacivertliler, 80-57 galip ayrıldı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Fenerbahçe Doğuş, yarınki maç öncesi CSKA Moskova ve Olympiakos'un ardından 14 galibiyetle 3. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 5 maçlık galibiyet serisi, 21. haftada Olympiakos yenilgisi ile sona eren sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında yarınki rakibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etmişti. Son 9 maçında 2 galibiyet alan Brose Bamberg ise 11. sırada yer alıyor.
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