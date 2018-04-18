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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.04.2018 - 17:50, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı devirip seride avantajı kaptı!

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Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı devirip seride avantajı kaptı!

Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili olan Fenerbahçe, salondan galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik 
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya) 
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 16, Nunnaly 13, Kalinic 4, Thompson 4, Vesely 13, Melli 5, Sloukas 10, Guduric 5, Ahmet Düverioğlu 4, Datome 8 
Baskonia: Huertas 6, Beaubois 13, Timma 5, Poirier 4, Voigtman 2, Vildoza 12, Janning 11, Diop 4, Shengelia 16, Garino 
1. Periyot: 21-11 
Devre: 43-26 
3. Periyot: 65-52 

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 82-73 yenerek 1-0 öne geçti. 

Serinin ikinci maçı 20 Nisan Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak. 

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'in etkili oyunuyla ilk 4 dakika içinde 12-4'lük üstünlük yakaladı. Sert savunmasıyla İspanyol ekibine top kayıpları yaptıran Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği farkı çift hanelere çıkararak 21-11 önde tamamladı. 

İkinci çeyreğe pota altında Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 22. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 25-11. Hücumda dış şutlarda yüzdeli atışlarına devam eden Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın asistleriyle etkili olduğu oyunda devrenin sonunda farkı 20'ye (43-23) kadar yükseltti. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 43-26 üstün gitti. 

Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez ilk yarıda 30 sayının altında kaldı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda yaptığı savunmayla, normal sezonun en skorer 3. takımı olan İspanyol temsilcisini 26 sayıda tuttu. 

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı ve 25. dakika Fenerbahçe Doğuş'un 53-36'lık üstünlüğüyle geçildi. Dış şutlarda etkili olan Baskonia, 29. dakikada farkı 10 sayıya düşürdü: 60-50. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-52 üstün girdi. 

Final periyoduna 6-0'lık seriyle iyi başlayan Baskonia, uzun bir aradan sonra 32. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 65-58. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, son 3 dakikaya 75-66 önde girdi. Fenerbahçe Doğuş sahadan 82-73 galip ayrıldı. 

Fenerbahçe Doğuş, Baskoniayı devirip seride avantajı kaptı

 

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