Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Doğuş 2'de 2 için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında bu akşam İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayacak. Peki Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında bu akşam İspanya'nın Baskonia ekibini konuk edecek. Serinin ilk maçında sahasında rakibini 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, bu akşamki karşılaşmayı da kazanarak 2'de 2 yapmaya çalışacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 24 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak.
Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Nesine.com, beIN Haber ve beIN Sports 3 naklen yayınlanacak.
İLK MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?
Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş'a taraftarı büyük bir destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan zorlu maçın biletlerinin tamamını tüketti. Salonu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına büyük destek verirken, tribünler de adeta sarı renge büründü.
Bogdanovic'e büyük ilgi
Fenerbahçe'nin geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük rol oynayan eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, karşılaşmayı izlemek için salona geldi. Sezon başında NBA takımlarından Sacramento Kings'e transfer olan Bogdanovic'e taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Sırp oyuncu, salonu dolaşarak taraftarı selamladı. Taraftarlar da uzun süren eski yıldızlarına tezahürat yaptı. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban da Bogdanovic'e, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun temsili olan yüzüğü takdim etti. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da maçı sarı-lacivertlilerin kenar yönetiminin arkasından takip etti.
Tribünde büyük pankart
Fenerbahçeli taraftarlar tribünde büyük bir pankart açarak, takımlarının bu sezon da Dörtlü Final'e kalıp şampiyonluğa ulaşacağına vurgu yaptı. Pota arkasında açılan pankartta Fenerbahçe'nin Madrid, Berlin ve İstanbul'da son 3 sezonda oynadığı Dörtlü Final organizasyonları hatırlatıldı. Bu sezon Belgrad'da Dörtlü Final'in yapılacağı hatırlatılan pankartın üzerindeki "Zafere giden yol 2" yazısı dikkati çekti.
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