Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
20.04.2018 - 08:59, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş 2'de 2 için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında bu akşam İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayacak. Peki Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında bu akşam İspanya'nın Baskonia ekibini konuk edecek. Serinin ilk maçında sahasında rakibini 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, bu akşamki karşılaşmayı da kazanarak 2'de 2 yapmaya çalışacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 24 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak.

Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Nesine.com, beIN Haber ve beIN Sports 3 naklen yayınlanacak.

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  • 969Fenerbahçe - Vitoria
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    4573kez oynandı
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İLK MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş'a taraftarı büyük bir destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan zorlu maçın biletlerinin tamamını tüketti. Salonu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına büyük destek verirken, tribünler de adeta sarı renge büründü.

Bogdanovic'e büyük ilgi

Fenerbahçe'nin geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük rol oynayan eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, karşılaşmayı izlemek için salona geldi. Sezon başında NBA takımlarından Sacramento Kings'e transfer olan Bogdanovic'e taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Sırp oyuncu, salonu dolaşarak taraftarı selamladı. Taraftarlar da uzun süren eski yıldızlarına tezahürat yaptı. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban da Bogdanovic'e, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun temsili olan yüzüğü takdim etti. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da maçı sarı-lacivertlilerin kenar yönetiminin arkasından takip etti.

Tribünde büyük pankart

Fenerbahçeli taraftarlar tribünde büyük bir pankart açarak, takımlarının bu sezon da Dörtlü Final'e kalıp şampiyonluğa ulaşacağına vurgu yaptı. Pota arkasında açılan pankartta Fenerbahçe'nin Madrid, Berlin ve İstanbul'da son 3 sezonda oynadığı Dörtlü Final organizasyonları hatırlatıldı. Bu sezon Belgrad'da Dörtlü Final'in yapılacağı hatırlatılan pankartın üzerindeki "Zafere giden yol 2" yazısı dikkati çekti.

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