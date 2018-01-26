Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 20. haftasında bu akşam evinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile karşılaşacak. THY Euroleague'de üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe Doğuş, bu seriyi bozmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, ligin 20. haftasında bu akşam saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 19 haftada 13 galibiyet aldı. İspanyol temsilcisi ise aldığı 7 galibiyetle 11. sırada bulunuyor. İki takım bugüne kadar Euroleague'de 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 7 kez parkeden galip ayrılırken, Barcelona ise rakibini 16 kez mağlup etti. Bu sezon 11. haftada İspanya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş 83-68'lik skorla kazanmıştı.



Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Barcelona Lassa karşılaşması öncesi aldığı 13 galibiyetle ligde 2. sırada bulunuyor. İspanyol temsilcisi ise 7 galibiyetle 11. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin 11. haftasında İspanya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş 83-68 kazanmıştı.