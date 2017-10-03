Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası şampiyonu Banvit 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Doğuş Banvit Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

4 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

İlki 1985’te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Final Müsabakası, statü olarak ligin ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor. Geçen sezon Ankara'da düzenlenen Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Banvit ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Doğuş, bu anlamlı maçta kozlarını paylaşacak.

Bu zorlu maçın bilet satışları da devam ediyor. Satışa sunulan karşılaşmanın biletlerini basketbolseverler Biletix'in internet sitesinden satın alabilirler.

Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit karşılaşacak.

Play-off final serisinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 4-0'lık seri sonunda mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7. kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi kupasını kazanarak, Türk basketbolu adına bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertli takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda daha önce 6 kez mutlu sona ulaştı.

Tarihinin ilk kupasını geçen yıl Ankara'da Türkiye Kupası zaferiyle elde eden Banvit, 1985'ten bu yana düzenlenen organizasyonda ilk kez yer alacak.

Anadolu Efes, 10 kezle kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanını elinde bulunduruyor.