Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague’deki son maçında Brose Bamberg’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 77-69 kazanarak 15. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Doğuş’ta Jan Vesely 26 sayı ve 11 ribaund ile yıldızlaştı.

Fenerbahçe, son lig karşılaşmasında ise Gaziantep deplasmanından 90-95’lik galibiyetle döndü. Bu sonuçla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 15. kez kazanan Fenerbahçe Doğuş’ta Jan Vesely 18 sayı ve 5 ribaund; Marko Guduric ise 14 sayı ve 3 ribaund üretti.

Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes’te Son Durum

Anadolu Efes, sezon ortasında antrenör değişikliğine gitti. Sezona Velimir Perasovic yönetiminde giren Efes, Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayırarak Ergin Ataman’ı kadrosuna kattı. Anadolu Efes'te Errick McCollum, Byrant Dunston, Brock Motum, Zoran Dragic, Vladimir Stimac, Toney Douglas, Krunoslav Simon ve Derrick Brown gibi yabancı oyuncular bulunuyor. Lacivert beyazlıların kadrosunda dikkat çeken diğer isimler ise Doğuş Balbay, Birkan Batuk, Muhaymin Mustafa, Berk Demir ve Yiğitcan Saybir.

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 18 maçta 12 galibiyet elde etti. Son lig karşılaşmasında Eskişehir Basket’i 89-77 ile geçti. Bu mücadelede Brock Motum 25, Erick McCollum ise 21 sayı üretti.

Lacivert beyazlılar, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 22 maçta 6 galibiyet aldı. Efes, son maçına Malaga deplasmanında çıktı ve bu karşılaşmadan 79-68 mağlup ayrıldı. Efes’te McCollum 16, Dragic 12 sayı buldu.

Bu Sezonki Karşılaşmalar

İki takım bu sezon dört kez karşılaştı. EuroLeague’de oynanan iki müsabakada da kazanan Fenerbahçe Doğuş oldu. Ligdeki mücadeledeki ilk mücadelede gülen taraf Anadolu Efes olurken, Fenerbahçe Doğuş rövanşı farklı skorla aldı.

Anadolu Efes

Tarihinde 10 kez bu kupayı müzesine götüren lacivert-beyazlılar, 16 yıl önce İstanbul’da düzenlenen organizasyonda da şampiyonluğu elinde bulunduruyor. Bir yıl önce Ankara’da düzenlenen kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren Efes, buna karşın Banvit’e 75-66’lık skorla mağlup olmuştu. Lacivert-beyazlılar, hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Euroleague’de de karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş, 17 - 21 Şubat 2016 tarihinde Bursa’da düzenlenen Türkiye Kupası’nda Darüşşafaka’yı Bogdan Bogdanovic’in son saniye basketiyle 67-65’lik skorla mağlup ederek ipi göğüslemişti. Geçtiğimiz yıl sarı-lacivertliler, son kupa şampiyonu apoletiyle Ankara Spor Salonu’nda katıldığı Türkiye Kupası mücadelesinde ise Anadolu Efes’e 82-74’lük skorla kaybederek turnuvaya veda etmişti. THY Euroleague’de Türkiye'yi temsil eden iki takımın karşı karşıya geleceği PTT Erkekler Türkiye Kupası 2018 çeyrek mücadelesi bir kez daha büyük heyecana sahne olacak.



Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes



Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, böyle bir organizasyonun parçası oldukları için mutlu olduğunu anlatarak, "Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Umarın keyifli bir basketbol seyrettiririz." dedi. Sarı-lacivertli basketbolcu Jan Vesely, Fenerbahçe Doğuş olarak kazandıkları kupalara bir yenisini eklemek için mücadele edeceklerini aktardı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da şehitler için başsağlığı dileyerek, "Öncelikle ülkemizde bizleri huzur içinde yaşatmak için canları pahasını savaşan Mehmetçikimizin ülkemize sağ salim dönmesini temenni ederim. Önemli bir kupa. Öncelikle bütün katılımcılar başarılara diliyorum. İnşallah izleyenlerin keyif alacağı bir kupa geçiririz. Hak edenin kazandığı bir kupa olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Lacivert-beyazlıların milli basketbolcusu Doğuş Balbay da kupayı hak edenin kazanmasını temenni etti.

Obradovic-Ataman gerginliği

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic: "İnsanlara her zaman saygı gösterdim. Nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini de biliyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim " - Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: "Sayın Fenerbahçe'nin antrenörü maçtan sonra "no comment (yorum yok)" demişti. Bugün de ben "no comment" diyorum ve konuyu kapatıyorum"



Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'la yaşadığı gerginlikle ilgili, "Eğer bana saygı gösterilmezse ben de bunu yapana göstermem. Benim için konu kapandı". dedi. PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacak iki takımın başantrenörü Crowne Plaza Florya'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanan maçın sonunda iki takım başantrenörü el sıkışmamıştı. Bu karşılaşmada skor olarak oyunun kopmasından sonra son hücumda Fenerbahçe Doğuş'un 100. sayıyı atmasına tepki gösteren Ataman, basın toplantısında "Meslektaşlar arası saygı vardır. Bir takımın 24 sayı öndeyken faul yaptırıp, 6 saniye kala hücum etmesi mesleki anlamda çok büyük bir saygısızlıktır. Üzüldüm ama doğal tabii. Tokat olayı ve 25 sayılık mağlubiyetin ardından zor bir hafta geçirdi." diyerek meslektaşına sitem etmişti.

Bu olayın hatırlatılması üzerine Anadolu Efes Başantrenörü Ataman, "Ülkemizde misafir bulunan koç arkadaşıma sözü veriyorum." diyerek ilk açıklamayı Obradovic'in yapması istedi. Obradovic, Ataman'a teşekkür ederek, "Erken final değil bu. Diğer 6 takıma da saygı gösterilmesi lazım. Kurallar son derece açık. Türkiye Kupası'nda ilk yarıyı birinci bitiren takımla sekizinci olan takım eşleşir. Biz sözümüzü sahada söyleyeceğiz. Ben bu söylenen durumun bir parçası değilim. 26 yıldır başantrenörlük yapıyorum. Sadece Türkiye'de değil bir çok ülkede yaptım. İnsanlara her zaman saygı gösterdim. Nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini de biliyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Eğer bana saygı gösterilmezse ben de bunu yapana göstermem. Benim için konu kapandı." değerlendirmesinde bulundu.



Ataman: "no comment (yorum yok)"



Ergin Ataman, yaşanan gerginlikle ilgili Obradovic'in lig maçından sonra yaptığı açıklamayı alıntılayarak "no comment (yorum yok)" demekle yetindi. Bu sezon kupada eşleşme formatının değiştiğini vurgulayan Ataman, "Bu yol Anadolu Efes ilk yarıda 8. oldu. Maalesef geçtiğimiz yıldan federasyonun vermiş olduğu -1 puan cezası bizi bu sıraya itti. Normal şartlarda 5. ya da 6. olmamız gerekiyordu. Ben 2 ay önce bu takımı aldığımda 9. sıradaydık. Şu an 4. sıradayız. Bu takım her zaman şampiyonluk hedefindedir. Konuyla ilgili görüşümü maçın sonundaki basın toplantısında söyledim. Sayın Fenerbahçe'nin antrenörü maçtan sonra "no comment (yorum yok)" demişti. Bugün de ben "no comment" diyorum ve konuyu kapatıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bir basın mensubunun "Ülkemizin birlik beraberlik zamanında burada el sıkışmanızı temenni ederiz." dileğine ise iki başantrenör de sessiz kaldı. İki tecrübeli başantrenör toplantı boyunca hiç yan yana gelmedi ve el sıkışmadı.