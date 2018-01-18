Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ataman birbirlerine 34. kez rakip olacak. Obradovic'in takımları, Ataman'ın ekiplerine karşı 22 galibiyet elde etti. Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş maçı, erkek basketbolunda Avrupa arenasındaki 60. Türk derbisi olacak.

Kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 23 yılda Avrupa arenasında Korac Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda 59 kez birbirleriyle karşılaştı. Avrupa'da ilk Türk derbisi 1995-1996 sezonunda Korac Kupası'nda oynandı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Korac Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti ve Türk takımlarının birbirine Avrupa'da ilk kez rakip olduğu maç 16 Ocak 1996'da oynandı. Rakibini deplasmanda 95-68 yenen Efes Pilsen, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farkıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Korac Kupası'nı müzesine götürdü.

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonunda oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, son sırada yer alıyor. Ligin geri kalan bölümünde 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetlik performans gösteren sarı-lacivertli ekip ise averajla 4. sırada bulunuyor.



Türk derbilerine Fenerbahçe damgası



Fenerbahçe, Avrupa'da Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. İlk kez 1995-1996 sezonu Korac Kupası'nda Efes Pilsen'le eşleşerek bir Türk takımıyla Avrupa arenasında mücadele eden sarı-lacivertliler, 23 yılda 25 kez Türk derbisi oynadı. Fenerbahçe bu maçların 18'ini kazanırken, 7 yenilgi aldı. Fenerbahçe'yi 23 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 12 kez galip geldi, 11 defa da yenildi.



Fenerbahçe, Anadolu Efes'e karşı üstün



Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'e Avrupa arenasında 11 maçta sadece 2 kez kaybetti. Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe birbirleriyle karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin, yarın 12. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e karşı galibiyet sayılarında 9-2 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Avrupa'da oynanan ilk maçı 16 Ocak 1996'da (Korac Kupası) o zamanki adıyla Efes Pilsen kazanmıştı. Fenerbahçe, daha sonra rakibiyle Avrupa'da yaptığı 10 maçta sadece bir kez yenildi.



Avrupa Ligi'nde 31 maç oynandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 31 kez Türk takımları birbirine rakip oldu. Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı. FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbileri oynayan takımlar olarak dikkati çekti.