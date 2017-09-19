Fenerbahçe disipline sevk edildi

İşte disiplin sevkleri:
1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 16.09.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü'nün 16.09.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 17.09.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 17.09.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.09.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- ADANA DEMİRSPOR Kulübü antrenörü ORHAN KAYNAK'ın 16.09.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 16.09.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- ALTINORDU A.Ş. Kulübü'nün 16.09.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü futbolcusu MERT NOBRE'nin 17.09.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi BİLAL UTKU ALEMDAROĞLU'nun 17.09.2017 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 18.09.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ESKİŞEHİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu HÜSAMETTİN TÜRKKAN'ın basın toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 19.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
ESKİŞEHİRSPOR Kulübü futbolcusu ERKAN ZENGİN'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
12- ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu MEHMET SEYFETTİN SEDEF'in 18.09.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
13- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.09.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı İSMAİL GÜRSES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu FERHAT YAZGAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
14- HACETTEPESPOR Kulübü antrenörü MEDET COŞKUN'un 16.09.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
15- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 16.09.2017 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
16- YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 16.09.2017 tarihinde oynanan YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu İSMAİL SEVİNDİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
17- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu HACI ÖMER DOĞRU'nun 16.09.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu AHMET KÖSEOĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
18- TİRE 1922 SPOR Kulübü antrenörü AHMET ÇELTİKÇİ'nin 16.09.2017 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
19- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün 16.09.2017 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
20- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.09.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 ve 6/7. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.