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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.11.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı, Sarı Lacivertli temsilcimizin bir üst turu garanti altına alması için fırsat niteliği taşıyacak. Grupta 4 maçta 4 galibiyet alan Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'e ilk mağlubiyetini tattırmaya hazırlanan Fenerbahçe, bugün galibiyet parolası ile sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı için taraftar avantajını kullanarak sahaya çıkacak olan Sarı Lacivertli temsilcimiz, galibiyet için tüm kozlarını sergileyecek. Eylül ayında rakibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu karşılaşmayı bir nevi rövanş niteliğinde oynayacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'i Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. 29 Kasım Perşembe günü oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek.

KOEMAN: "MAÇ OYNAMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Dinamo Zagreb'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, galip gelerek gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Koeman, futbolculardan Roman Neustaedter ile maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Koeman, 3 Ağustos'ta göreve başladığını ve sezonun en önemli 6-7 haftalık kısmını kaçırdığını belirtti.

Takımın başında kalıp kalmayacağının futbolcuların konsantrasyonunu etkilememesi gerektiğini dile getiren Koeman, "Göreve başladığımda Benfica maçı çok yakındı. Çok şey gördüm ama bunlarla ilgili basına konuşmak istemiyorum. İyi şeyler var, daha az iyi olan şeyler var ama ben neler gördüğümü biliyorum. Bu kısımla ilgili konuşmayacağım çünkü bu özel bir konu. Herkes kötü bir şey olduğunu düşünebilir ama gördüğünüz, gördüğünüzdür. Ben o gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Bu, benim kafamda son derece açık." ifadelerini kullandı.

Takımı en iyi pozisyona getirebilmek için elinden geleni yaptığını hatırlatan Koeman, "Geçtiğimiz hafta 15 milli oyuncumuz dünyanın çeşitli yerlerine seyahat etti. Perşembe akşamı alacağımız galibiyet stresi azaltacaktır. Şu an buna odaklanmış durumdayız. Trabzonspor maçı da dahil önümüzde bizi bekleyen 8 maç vardı. Biz bu maçlara çıkacak olmaktan memnunuz. Maç oynamaya ihtiyacımız var. Perşembe akşamı galibiyet için sahada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

NEUSTAEDTER: "UMARIM PERŞEMBE AKŞAMI İLK GOLÜ ATAN TARAF OLURUZ"

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter, sarı-lacivertlilerin ait olmadığı bir durumda bulunduğunu dile getirdi.
Takımın kötü durumda olmamasının altında birçok etken yattığını ifade eden Rus futbolcu, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece takımıma katkı vermek istiyorum. Takımımın ait olduğu yere dönmesini istiyorum. Takımımız düzelmek istiyor. Trabzonspor maçından önceki karşılaşmalarda daha iyi durumdaydık. Trabzonspor maçında tekrar bir düşüş yaşadık. Şansın da yanımızda olmadığını düşünüyorum. Kötü oynadığımız maçlarda bile şanslar geldi ama istediğimiz skoru alamadık. Birinci golü atsak işler kolaylaşacak. Umarım Perşembe akşamı ilk golü atan taraf oluruz."

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sezon sonu bitecek Neustaedter, bir gazetecinin kariyer planlamasını sorması üzerine ise, "Kariyer planlamam Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmayı kazanmak. 6 ay sonra ne olacağını düşünmüyorum. Sadece takımıma katkı vermek istiyorum." yorumunu yaptı.

BLJELİCA: "GALİBİYET İÇİN BURAYA GELDİK"

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda bugün oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin, "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik." dedi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Izet Hajrovic'le katılan Bjelica, üst turu garantileyerek İstanbul'a geldiklerini söyledi.

Karşılaşmaya en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını anlatan Bjelica, "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik. Galibiyet almak için bu akşam sahada olacağız. Biz her zaman en güçlü takımımızla lig veya Avrupa ayırt etmeden yola çıkıyoruz. Her daim 3 puan için oynuyoruz. Tek bir amacımız var o da galibiyet." ifadelerini kullandı.

HAJROVİC'TEN GALATASARAY YORUMU

Hırvat ekibinin Bosna Hersekli futbolcusu Hajrovic, 2013-2014 sezonunda forma giydiği Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılmasıyla ilgili gelen soru üzerine, "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'yle bugün oynayacakları maçı değerlendiren Hajrovic, "Genel olarak bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin Türkiye'de ligde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar ve bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıyı gösterdik ve buna devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Dinamo Zagreb, maçın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

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