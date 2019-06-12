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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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12.06.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Dimitri Payet görüşmesi! Duyurdular... | Fenerbahçe transfer haberleri

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Fenerbahçe - Dimitri Payet görüşmesi! Duyurdular... | Fenerbahçe transfer haberleri

Yeni sezona şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin Rennes ile sözleşmesi sona eren Hatem Ben Arfa ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Fransız basını ise Sarı Lacivertli kulübün Ben Arfa yerine Olimpik Marsilya'nın yıldız ismi Dimitri Payet için girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin Rennes ile sözleşmesi sona eren Hatem Ben Arfa'yla yakından ilgilendiği iddia edilmişti. Fransız basını ise Sarı Lacivertli kulübün Ben Arfa yerine Olimpik Marsilya forması giyen bir başka dünya yıldızı için sürpriz bir girişimde bulunduğunu yazdı.

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Ülkede yayım yapan dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, Fenerbahçe yönetiminin 32 yaşındaki 10 numara Dimitri Payet'i kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferin rafa kalktığını yazdı. Marsilya, 2015 yazında West Ham United'a 15 milyon euro'ya sattığı tecrübeli futbolcuyu 1,5 yıl sonra 29,3 milyon euro'ya geri almıştı.

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Fenerbahçe - Dimitri Payet görüşmesi Duyurdular... | Fenerbahçe transfer haberleri

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