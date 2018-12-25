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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.12.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Fenerbahçe dibe vurdu

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Fenerbahçe dibe vurdu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 3 galibiyet, 7 beraberlikle 16 puan toplayan Fenerbahçe, devre arasına küme düşme hattında girdi.

Ligde 4 sezondur şampiyonluğa hasret kalan sarı-lacivertli ekip, sezona 4. yıldız parolasıyla çıkmasına rağmen ilk yarı sonunda zirvenin 19 puan gerisinde kaldı. Sezona sahasında Bursaspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, ardından üst üste 3 maç kaybetti. Ligin 5. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenen sarı-lacivertliler, daha sonra arka arkaya 6 maçta puan kayıpları yaşadı.

2. haftada Aytemiz Alanyaspor'u yenen Fenerbahçe, devre sonuna kadar 5 maçta puan kayıplarıyla devam etti. İlk yarıda 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 7 maçta eşitliği bozamadı, 7 kez de mağlup oldu. Topladığı 16 puanla tarihinin en kötü dönemini geçiren sarı-lacivertliler, devreyi küme düşme hattında averajla 17. sırada bitirdi.

- Geçen sezonu aradı

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında gösterdiği performansla adeta geçen sezonu aradı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezonun ilk yarısında sadece 2 kez mağlup olan sarı-lacivertliler, 17. haftayı 33 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada kapatmıştı. Geçen sezon 17 haftada 9 galibiyet alan Fenerbahçe, 6 kez de beraberlik yaşamıştı.

- Kadıköy'de 10 puan topladı

Fenerbahçe, bu sezon en çok sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon Kadıköy'de ligde 8 maça çıkan sarı-lacivertliler, sahasında sadece 10 puan toplayabildi. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakiplerine 12 gol atarken kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

- Gol yollarında etkisiz

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında gol atmakta güçlük çekti. Sezona gol yollarında İslam Slimani, Roberto Soldado ve Michael Frey ile başlayan sarı-lacivertliler, golcülerinden beklediği katkıyı alamadı ve maç başı 1 golün altında kaldı. Kanat oyuncuları ile orta sahalardan da yeterli gol katkısını alamayan Fenerbahçe, 17 haftada 16 gol atabildi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte kalesinde ise 24 gol gördü.

Maç Sonucu Bahsini Seç

- 3 teknik adamla çalışıldı

Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında 3 farklı teknik adama görev verildi. Lige Phillip Cocu ile başlayan sarı-lacivertlilerde, üst üste kötü sonuçların ardından 10. haftadaki MKE Ankaragücü yenilgisiyle Hollandalı çalıştırıcı görevinden alındı. Cocu'nun ardından ligdeki 5 maçta takımı yardımcısı Erwin Koeman çalıştırdı.

Deplasmanda alınan Akhisarspor yenilgisinin ardından Erwin Koeman'ın görevine de son veren yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getirdi. Fenerbahçe, 15 yıl boyunca sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitmezken, sadece bu sezonun ilk yarısında 3 teknik adam takımın başında yer aldı.

- 15 haftadaki kayıplar, 2017-2018 sezonunun tamamını geçti

Fenerbahçe'nin bu sezon ilk 15 haftada kaybettiği puanlar, 2017-2018 sezonunun tamamında kaybedilen puanları geçti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezonu 72 puanla 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 34 haftada toplam 30 puan yitirmişti.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ise ilk 15 hafta sonunda kaybettiği 31 puanla 2017-2018 sezonunun tamamının kayıplarını geçmiş oldu.

- UEFA Avrupa Ligi'nde grubu geçti

Fenerbahçe, ligde tarihinin en kötü dönemini yaşasa da UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertliler, D Grubu'nda Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ve Anderlecht ile eşleşti. Grubunu ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle topladığı 8 puanla Dinamo Zagreb'in ardında 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı bildi.

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