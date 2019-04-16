Fenerbahçe Diallo'nun fiyatını sordu!
Fenerbahçe, Senegalli yıldız Habib Diallo'nun fiyatını sordu. Metz kulübü “12 milyon Euro” yanıtını verdi.
Gol yollarında yaşanan kriz nedeniyle forvet transferine büyük önem veren Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. Sarı-Lacivertliler'in bir süredir yakından takip ettiği Habib Diallo için Metz'le temasa geçtiği ve fiyat sorduğu öne sürüldü.
Ligue 2'den Ligue 1'e çıkma yolunda çok önemli bir avantaja sahip olan Metz kulübü, Senegalli yıldızın fiyatını 12 milyon Euro olarak belirledi. 23 yaşındaki Diallo bu sezon 30 maçta 20 gol atarken, 5 de asist yaptı, tüm dikkatleri üzerine çekti.
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