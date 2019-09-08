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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
08.09.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Fenerbahçe devre arası bombasını patlatıyor!

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Fenerbahçe devre arası bombasını patlatıyor!

Süper Lig'de bu sezon en fazla dikkat çeken takımlardan biri Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler birçok oyuncusuyla yollarını ayırırken takıma dünya yıldızlarını kattı. Forvet, ortasaha, stoper gibi mevkilere önemli isimler katan Kanarya, devre arasında da transfer bombasını patlatacak. Sarı-lacivertlilerde ilk transferin sol bek bölgesine yapılması bekleniyor.

Hasan Ali'nin alternatifinin olmaması, yönetimi ilk bu transfere itiyor. Fenerbahçe daha sonra önemli bir ismi kadrosuna katacak.

Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Başakşehirli futbolcu için yeniden kapıyı çalacak.  Sezona çok önemli takviyeler yaparak giren Fenerbahçe, ara transferde de hız kesmeyecek.

Sol bek problemini çözmekte kararlı olan sarı-lacivertlilerin bir diğer hedefi ise Edin Visca. Sarı-lacivertliler devre arasında Başakşehir'in kapısını çalmak için şimdiden hazırlık yapıyor.

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Edin Visca için tüm şartları zorladığı ancak Başakşehir'in yetenekli oyuncuyu elden çıkarmak istememesi üzerine Visca'nın sarı-lacivertlilerin kapısından döndüğü öğrenildi. Transferin son günü, hatta son saatleriydi... Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yepyeni bir kadro kuran Fenerbahçe'nin gündemi hala meşguldü ve bir son dakika atağı için Başakşehir ile temasların sürdüğü haberleri vardı.

Ancak o saatlerde yaşanan pazarlık Clichy için değil, Visca içindi. Fenerbahçe oyuncu cephesiyle konuşup olumlu geri dönüş almış, iş Başakşehir ile yapılacak pazarlıklara kalmıştı. Fakat yine olmadı, gece geç saatlere kadar yapılan görüşmelerden istenen sonuç çıkmadı ve transfer devre arasına kaldı.

Lige iyi bir giriş yapan sarı- lacivertlilerin Visca'dan vazgeçmediği, devre arasında Başakşehir'in kapısını tekrar çalacağı öğrenildi. Bu noktada 2021'e kadar mukavelesi bulunan Boşnak oyuncunun Fener'e gitmekten yana tavır koymasının da transferde belirleyici rol oynaması bekleniyor. Hücumun neredeyse her bölgesinde oynayabilen Visca, Başakşehir formasıyla çıktığı 233 Süper Lig karşılaşmasında 64 gol atarken, 63 de asist yaptı.

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Fenerbahçe devre arası bombasını patlatıyor

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