Fenerbahçe devlere rakip oldu! PSG ve City ile yarışıyor...
Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligine göre Fenerbahçe en çok pozisyona giren 3. takım. Sarı Kanarya PSG ve Manchester City ile yarışıyor... Fener, Süper Lig'de en fazla topa sahip olan, en fazla isabetli şut çeken takım. Ersun Yanal'ın öğrencileri, rakip ceza sahasından çıkmıyor.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal bu sezon oynattığı futbolla "Özlenen F.Bahçe geri döndü" yorumları yaptırdı. İstatistikler bunu doğruluyor. Sarı- Lacivertliler hücum futboluyla sadece Türkiye değil Avrupa'da da farkını ortaya koyuyor.
MAÇ BAŞINA 16 POZİSYON
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligine göre F.Bahçe en çok pozisyona giren 3. takım. Kanarya, PSG ve M.City ile yarışıyor... F.Bahçe maç başına 16 net gol pozisyonuna giriyor..
FENERBAHÇE TOPU VERMİYOR
Ligde ilk 3 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, istatistikleriyle zirvede... Fener, ligin en fazla topa sahip olan takımı. Ayrıca isabetli pas ve isabetli şut istatistiklerinde de ligin en iyisi...
RAKİBİNİN BAŞINI DÖNDÜRÜYOR
F.Bahçe, rakip ceza sahasında topla buluşma oranında da ilk sırada. Kanarya, en fazla net gol pozisyonuna giren takım. F.Bahçe, pas yüzdesinde de zirvede.
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