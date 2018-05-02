Fenerbahçe dev kafileyle Anıtkabir'de!
Fenerbahçe Kulübü, Anıtkabir ziyareti için 115 otobüsle Ankara'ya hareket etti.
Fenerbahçe Kulübü bugün taraftarları ile birlikte Anıtkabir’de. Atatürk’ün kulübü ziyaretinin 100. yılı nedeniyle gerçekleşen organizasyona 55 otobüs İstanbul’dan 60 otobüs ise Anadolu derneklerinden olmak üzere toplam 115 otobüs kaldırıldı .
Sarı lacivertliler sabah 09.00’da başlayacak törende Atatürk’ün mozolesine çelen bırakırken başkan Aziz Yıldırım, Anıtkabir özel defterine görüşlerini yapacak. Anıtkabir ziyareti için özel tişörtler ve atkılar bastırıldı ve taraftara dağıtılacak.
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