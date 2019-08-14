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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
14.08.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Fenerbahçe derken Beşiktaş'a geliyor! Konoplyanka...

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Fenerbahçe derken Beşiktaş'a geliyor! Konoplyanka...

Kartal’ın listesinde ilk sırada yer alan Konoplyanka’da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Alman basınından WAZ, “Ukraynalı yıldız futbolcu Beşiktaş için yola çıktı” yazdı. Haberde Beşiktaş’ın hem Konoplyanka hem de Schalke ile anlaştığına vurgu yapıldı...

Beşiktaş Konoplyanka için çalışmalarını sürdürürken Almanlar'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman medyasından WAZ'ın haberi taraftarda büyük heyecan uyandırdı.

SCHALKE İLE DE ANLAŞILDI
WAZ'ın haberinde Beşiktaş'ın Konoplyanka ile her konuda anlaştığı vurgulanırken, "Türk kulübü Schalke'yle de el sıkıştı. Bu transfer mutlu sonla bitti" dendi.

TARAFTARLAR ÇOK İSTİYORDU
Haberde ayrıntılar verilirken, "Konoplyanka imza atmak için yola çıktı" ifadesi kullanıldı. WAZ, Beşiktaşlı taraftarların Ukraynalı oyuncuyu çok istediğinin de altını çizdi...

YÖNETİM AÇIKLAMA YAPMADI
Alman medyası, Konoplyanka transferini bitirmesine rağmen yönetim bir açıklama yapmadı. Bu transfer için Siyah-Beyazlılar'da bayram sonrasında sıcak saatler yaşanabilir...

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Fenerbahçe derken Beşiktaşa geliyor Konoplyanka...

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