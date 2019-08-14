Fenerbahçe derken Beşiktaş'a geliyor! Konoplyanka...
Kartal’ın listesinde ilk sırada yer alan Konoplyanka’da çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Alman basınından WAZ, “Ukraynalı yıldız futbolcu Beşiktaş için yola çıktı” yazdı. Haberde Beşiktaş’ın hem Konoplyanka hem de Schalke ile anlaştığına vurgu yapıldı...
Beşiktaş Konoplyanka için çalışmalarını sürdürürken Almanlar'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman medyasından WAZ'ın haberi taraftarda büyük heyecan uyandırdı.
SCHALKE İLE DE ANLAŞILDI
WAZ'ın haberinde Beşiktaş'ın Konoplyanka ile her konuda anlaştığı vurgulanırken, "Türk kulübü Schalke'yle de el sıkıştı. Bu transfer mutlu sonla bitti" dendi.
TARAFTARLAR ÇOK İSTİYORDU
Haberde ayrıntılar verilirken, "Konoplyanka imza atmak için yola çıktı" ifadesi kullanıldı. WAZ, Beşiktaşlı taraftarların Ukraynalı oyuncuyu çok istediğinin de altını çizdi...
YÖNETİM AÇIKLAMA YAPMADI
Alman medyası, Konoplyanka transferini bitirmesine rağmen yönetim bir açıklama yapmadı. Bu transfer için Siyah-Beyazlılar'da bayram sonrasında sıcak saatler yaşanabilir...
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