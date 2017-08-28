Fenerbahçe derbisi sonrası imzayı atacak! Tudor...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bütün eleştirilere rağmen Teknik Direktör Tudor'un her zaman arksında olmuştu. Östresund üzüntüsünden sonra Mircea Lucescu'ya giderken bile Hırvat teknik adamın takımın başında kalacağını söyledi.

Rumen Hoca'ya Sportif Direktörlük önerildi ama Teknik Direktör yine Tudor olarak kalacaktı. Şimdi ise Hırvat Hoca'ya güvenmesinin meyvelerini toplamaya başladı. G.saray sezona fırtına gibi girdi ve 3' te 3 yaparak liderliğe oturdu.

BU SEZON SONU TAMAMLANACAK

Geçtiğimiz sezon tamamlanmadan alınan kötü sonuçların ardından Tudor, ''Biz yeni sezon için transfer çalışmalarına başladık. Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk olacak. Bunun için çalışıyoruz'' demişti.

Şu ana kadar da bu çalışmaların karşılığı alınmış gibi duruyor. Başkan Dursun Özbek'in hedefi ise Tudor'un sözleşmesi 2018'in 30 Haziran'ında tamamlanacak.

HER ŞEY İYİ SONUÇLARA BAĞLI

Başkan, takımın iyi gitmesi halinde tarihi bile belirledi. Ligin 9. haftasında G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuk edecek. Derbi sınavı galibiyetle tamamlanırsa bu karşılaşmanın ardından Tudor'la masaya oturulacak ve 2 senelik mukavele önerilecek.

Senelik 1 milyon euro civarına bir rakam alan genç Hoca'ya kayda değer bir zam yapması bekleniyorç Ancak her şey, güzel sonuçların devam etmesine bağlı. (Güneş)