Fenerbahçe derbilerde yenilgiyi unuttu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriFenerbahçe derbilerde yenilgiyi unuttu!
Futbol Fenerbahçe derbilerde yenilgiyi unuttu!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Avrupa'da pazar günü futbol şöleni var!

Futbol
aa-spor
23.02.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Fenerbahçe derbilerde yenilgiyi unuttu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi.

Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, 2015 yılından bu yana derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.
Fenerbahçe, 27 Eylül 2015'ten sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

SON YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A

Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.
Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.

SADECE 3 GOL YEDİ

Fenerbahçe, söz konusu 9 derbide kalesini iyi korudu.
Fenerbahçe, son 9 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.
Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.

LİGDEKİ SON 9 DERBİ

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçı şöyle:
Tarih Maç Skor
25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1
29 Şubat 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0
13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
3 Aralık 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0
23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
7 Mayıs 2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1
23 Eylül 2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1
22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

BEŞİKTAŞ'A 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ligde hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi.
Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında oynadığı son 5 maç şöyle:
29 Şubat 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0
3 Aralık 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0
5 Şubat 2017 (Türkiye Kupası): Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1
7 Mayıs 2017 (Süper Lig): Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1
23 Eylül 2017 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

FENERBAHÇE, VODAFONE PARK'TA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmedi.
Dolmabahçe'deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.
Vodafone Park'ta Beşiktaş'a bugüne dek ilk ve tek yenilgisini Fenerbahçe yaşattı. Sarı-lacivertliler, 5 Şubat 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rakibini Robin van Persie'nin tek golüyle mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig'de Vodafone Park'ta oynanan tek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 1-1 berabere bitmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kadıköy’e 3’te 3’le gidelim

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbinin bilet fiyatları

Adanaspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Ligde derbi heyecanı

Atalanta Borussia Dortmund maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?