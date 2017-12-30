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Fenerbahçe derbide rahat kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 79-67 mağlup etti.

Hürriyet Haber
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Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan derbiye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 19-13 önde geçti. 2'nci periyotta rakip potaya tam 33 sayı gönderen Fenerbahçe, farkı 21'e yükseltti ve devreye 52-31 önde girdi.

3'üncü periyotta farkı indiren Galatasaray, 17-11'lik çeyrek skoru yakalasa da Fenerbahçe periyodu 63-48 önde kapattı. Ev sahibi ekip son çeyrekte farkı tek haneye indirse de, yeniden vites artıran Fenerbahçe farkı açtı ve parkeden 79-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 11'inci galibiyetine uzanırken, Galatasaray 6'ncı mağlubiyetini aldı.

Galatasaray tribünlerinde
Galatasaray tribünlerinde
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi ağırladığı mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal’ı istifaya davet etti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanan diğer maçlarda ise sonuçlar şu şekilde:

Hatay BŞB - Beşiktaş: 74-71

Botaş - İstanbul Üniversitesi: 66-50

Samsun Canik Belediye - Mersin BŞB: 70-76

Çukurova Basketbol - Bornova Beckerspor: 145-41

AGÜ Spor - OGM Orman Gençlik: 56-70

Yakın Doğu Üniversitesi - Adana ASKİ: 84-69

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