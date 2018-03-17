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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Fenerbahçe derbide istediğini alamadı
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Futbol
A.A
17.03.2018 - 22:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçe derbide istediğini alamadı

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Fenerbahçe derbide istediğini alamadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 48'e yükseltirken, lider Galatasaray ise 54 puana çıktı.
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı yenip aradaki puan farkını 3'e düşürme fırsatını kullanamadı. Son 4 lig maçında sadece bir kez kazanan sarı-lacivertliler, 8 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

- Galatasaray'a karşı seri 7 maça çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 7 maçta da yenilmedi.
Sarı-lacivertliler, rakibine son olarak 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti. Daha sonraki 7 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı üç galibiyet ve dört beraberlik elde etti.
Fenerbahçe, ayrıca Galatasaray'a karşı son 5 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Fenerbahçe'ye son golünü 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta Olcan Adın'la kaydetmişti.

Tarih Maç Skor
8 Mart 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0
25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1
13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
17 Mart 2018 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

- Kocaman'la 5 derbide 4 beraberlik
Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 4'ünde beraberlikle sahadan ayrıldı.
Kocaman'ın Fenerbahçe'si, Galatasaray karşısında iç sahada sadece bir kez kazanırken, dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

- Kalecilerden üstün performans

Derbide her iki takımın kalecisi de çok kritik kurtarışlara imza attı.
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, özellikle son bölümde Galatasaray'ın girdiği net pozisyonlarda gole izin vermedi.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da özellikle ikinci yarıda Giuliano Victor de Paulo ve Jose Fernandao'nun net pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.

- Başbakan Yıldırım ve Bakanlar derbiyi izledi

Başbakan Binali Yıldırım, derbiyi statta izledi.
Ülker Stadı'ndaki derbiyi Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da protokol tribününden takip etti. 

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