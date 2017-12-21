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Fenerbahçe deplasmanda mağlup

THY Euroleague 14. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, maça kötü başladığı Maccabi Fox deplasmanından yenik ayrıldı: 82-73.

Hürriyet Haber
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THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'a 82-73 yenildi.

Fenerbahçe Doğuş bu sezon 5. mağlubiyetini yaşarken, Maccabi FOX 8. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya tutuk başlayıp 7. dakikada 15-2 geriye düşen Fenerbahçe Doğuş, son 3 dakikada toparlayıp farkı 9 sayıya indirdi ve ilk çeyreği Maccabi FOX 24-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed'in önderliğinde 3 dakikada farkı bir sayıya (26-25) indirmeyi başardı. Sonraki dakikalarda hücumda sayılar bulan Maccabi FOX, soyunma odasına 40-36 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikasında Fenerbahçe Doğuş 40-40'lık eşitliği yakalasa da final periyoduna 60-54 geride girdi.

Maçın son periyodunda savunmada yeterli sertliği gösteremeyen Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 82-73 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Maccabi FOX'tan Jackson olurken, Fenerbahçe Doğuş adına Vesely 18 sayı üretti.

Öte yandan, uzun bir aradan sonra THY Euroleague'in 13. haftasındaki Kızılyıldız maçıyla sahalara dönen Nikola Kalinic, mücadelenin ilk yarısında ayağından sakatlanarak, sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gitti. Kaşı açılan Luigi Datome ise yapılan tedavinin ardından maça devam etti.

Salon: Menora Mivtachim

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)

Maccabi FOX: Roll 4, Kane 6, Bolden 7, Parakhouski 9, Jackson 20, Thomas 4, Tyus 8, Cole 19, Zoosman 3, Mashour 2, Cohen

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 9, Nunnaly 5, Guduric, Vesely 18, Thompson, Ali Muhammed 12, Melli 11, Sloukas 4, Datome 9, Kalinic 2, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler 3

1. Periyot: 24-15

Devre: 40-36
3. Periyot: 60-54

 

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