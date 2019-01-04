Fenerbahçe, denge ve kuvvet çalıştı!
Sezonun ikinci yarısı için Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde konakladıkları otelin salonunda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00’da başlayan antrenmanda salonda denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı.
Sarı-lacivertliler bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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