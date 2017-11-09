Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'da başladı ve 1 saat 50 dakika sürdü.
Oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. İkinci bölümde üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Çift kale maçla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.