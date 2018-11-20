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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
20.11.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Darüşşafaka basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Darüşşafaka basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Darüşşafaka maçı ile THY Avrupa Ligi'nde 8.hafta devam ediyor. Şu ana kadar yalnızca bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen karşısında galibiyet elde ederek liderlik koltuğunu hedefleyecek. Ligde son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen ise Tahincioğlu Basketbol Ligi'nden de tanıdığı rakibinden puan alarak son sıradan kurtulmayı amaçlayacak. Peki, Fenerbahçe Darüşşafaka basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı detaylar

Fenerbahçe Darüşşafaka basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türk Basketbolunun iki büyük temsilcisinin mücadele edececeği Fenerbahçe Darüşşafaka maçı, birçok basketbolsever tarafından yakından takip edilecek. Peki, Fenerbahçe Darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE DARÜŞŞAFAKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 8. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen'i sahasında ağırlayacak. 20 Kasım Salı günü saat 21.00'da canlı yayınlanacak olan karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 300. galibiyetini almak için bugün THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen'le karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli takımla önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.
Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede takımına 387 resmi maçta 299 galibiyet elde ettirdi.

THY Avrupa Ligi'nde bugün Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçtan da istediğini alması durumunda Obradovic'le 3. kez galibiyet dalyası yaşayacak.

Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olan Obradovic, Fenerbahçe'yle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 206 maçta 171, THY Avrupa Ligi'nde 160 maçta 113, Türkiye Kupası'nda 16 maçta 12 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 5 maçta 3 galibiyet aldı.

YÜZDE 77 GALİBİYET ORANI

Fenerbahçe, Obradovic'le yüzde 77 galibiyet oranı yakaladı.

Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda toplam 387 maça çıktı.

Toplam 299 galibiyetle yüzde 77 gibi önemli bir kazanma oranı yakalayan Obradovic'ib takımı, bu sürede 88 defa da yenilgi aldı.

OBRADOVİC'LE 9 KUPA

Fenerbahçe, başantrenörü Obradovic'le 5 yılda 9 kupa elde etti.

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

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