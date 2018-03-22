Fenerbahçe ceza şampiyonu
Sarı lacivertliler, geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da para cezasında ilk sırayı aldı. 2016-17 sezonun tamamında PFDK’dan 1 milyon 728 bin lira para cezası alan sarı lacivertliler, bu sezon ligin bitimine daha 8 hafta kalmışken, 2 milyon 135 bin liralık para cezasına ulaşıp rekor kırdı! Beşiktaş ikinci, G.Saray ise üçüncü sırada yer aldı.
FENERBAHÇE, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) alınan cezalarda şampiyon oldu. Sarı lacivertliler, 2 milyon 135 bin lira ceza alarak geçen yılın rekorunu da kırdı. Geçen yıl sezon bitiminde 1milyon 728 bin TL ceza alan sarı lacivertli kulüp, bu yıl daha sezon bitmine 8 hafta varken bunun çok üzerine çıkmış durumda.
Sarı lacivertliler bu cezaları küfür, yönetici demeçleri ve saha olayları nedeniyle alırken sarı lacivertlilere en yakın ceza alan kulüp 1 milyon 60 bin TL ile Beşiktaş oldu.
EN AZ CEZA ANTALYASPOR’DA
- SÜPER Lig’in lideri konumunda bulunan Galatasaray 745 bin TL ceza ile üçüncü basamakta.
Trabzonspor ise 702 bin liralık cezayla ile tabloda dördüncü sırada yer alırken, Süpereçen sezon Fenerbahçe’nin ardından ligde en çok para cezası alan ikinci kulüp olan Bursaspor ise bu yıl çok daha az ceza aldı. Marmara temsilcisi sadece 387 bin lira ceza almış durumda.
Süper Lig’de bu sezon en az para cezasını Antalyaspor aldı. Güney ekibine sadece 10 bin 500 lira para cezası kesildi. Şampiyonluğa oynayan Medipol Başakşehir de sadece 15 bin lira ceza alarak bu alanda 17’nci sırada yer aldı...
F.BAHÇE-G.SARAY DERBİSİNİN CEZALARI BELLİ OLDU
Yıldırım ve Kocaman’a ihtar, kulübe 400 bin TL
- PFDK, Galatasaray derbisinden sonra, ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ yaptıkları gerekçesiyle F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman’a ihtar cezası verdi. PFDK, derbide taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin lira para cezası keserken, bazı blokların kartları da bir maçlığına bloke edildi.
Kulübe ayrıca saha olayları nedeniyle de 45 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 55 bin lira para cezası verildi.
Kurul, G.Saray’a da toplam 70 bin lira para cezası verirken deplasmana gelen taraftara da bir maç giriş cezası verdi.
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