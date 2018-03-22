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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
22.03.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ceza şampiyonu

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Fenerbahçe ceza şampiyonu

Sarı lacivertliler, geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da para cezasında ilk sırayı aldı. 2016-17 sezonun tamamında PFDK’dan 1 milyon 728 bin lira para cezası alan sarı lacivertliler, bu sezon ligin bitimine daha 8 hafta kalmışken, 2 milyon 135 bin liralık para cezasına ulaşıp rekor kırdı! Beşiktaş ikinci, G.Saray ise üçüncü sırada yer aldı.

FENERBAHÇE,  geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) alınan cezalarda şampiyon oldu. Sarı lacivertliler, 2 milyon 135 bin lira ceza alarak geçen yılın rekorunu da kırdı. Geçen yıl sezon bitiminde 1milyon 728 bin TL ceza alan sarı lacivertli kulüp, bu yıl daha sezon bitmine 8 hafta varken bunun çok üzerine çıkmış durumda.

Sarı lacivertliler bu cezaları küfür, yönetici demeçleri ve saha olayları nedeniyle alırken sarı lacivertlilere en yakın ceza alan kulüp 1 milyon 60 bin TL ile Beşiktaş oldu.

EN AZ CEZA ANTALYASPOR’DA

- SÜPER Lig’in lideri konumunda bulunan Galatasaray 745 bin TL ceza ile üçüncü basamakta.

Trabzonspor ise 702 bin liralık cezayla ile tabloda dördüncü sırada yer alırken, Süpereçen sezon Fenerbahçe’nin ardından ligde en çok para cezası alan ikinci kulüp olan Bursaspor ise bu yıl çok daha az ceza aldı. Marmara temsilcisi sadece 387 bin  lira ceza almış durumda. 

Süper Lig’de bu sezon en az para cezasını Antalyaspor aldı. Güney ekibine sadece 10 bin 500 lira para cezası kesildi. Şampiyonluğa oynayan Medipol Başakşehir de sadece 15 bin lira ceza alarak bu alanda 17’nci sırada yer aldı...

F.BAHÇE-G.SARAY DERBİSİNİN CEZALARI BELLİ OLDU

Yıldırım ve Kocaman’a ihtar, kulübe 400 bin TL

- PFDK, Galatasaray derbisinden sonra, ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ yaptıkları gerekçesiyle F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman’a ihtar cezası verdi. PFDK, derbide taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin lira para cezası keserken, bazı blokların kartları da bir maçlığına bloke edildi.

Kulübe ayrıca saha olayları nedeniyle de 45 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 55 bin lira para cezası verildi.

Kurul,  G.Saray’a da toplam 70 bin lira para cezası verirken deplasmana gelen taraftara da bir maç giriş cezası verdi.

Fenerbahçe ceza şampiyonu

 

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